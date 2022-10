Diese PC- und Konsolenspiele erscheinen diese Woche

Diese PC- und Konsolenspiele erscheinen im Zeitraum vom 24. bis 30. Oktober 2022.

Mit “Call of Duty Modern Warfare 2“ wartet in dieser Kalenderwoche ein echter Blockbuster für PC-Spieler und Besitzer einer Xbox oder Playstation. Der neueste Ableger der Ego-Shooter-Reihe von Activision bietet neben einer Kampagne auch wieder einen umfangreichen Multiplayer-Modus. Die 17 abwechslungsreichen Story-Missionen sollen über eine Spielzeit von sieben Stunden gut unterhalten. Wer sich danach in den Mehrspieler-Modus stürzen möchte, kann hier unzählige Stunden verbringen.

Call of Duty Modern Warfare 2 (PC) bei Steam vorbestellen

Aktuell bester Preis: Call of Duty Modern Warfare 2 für PS5

Neuerscheinungen für PC

Ein weiteres Highlight im PC-Bereich ist sicherlich das Rollenspiel “Mount & Blade 2: Bannerlord“, welches am 25. Oktober für PC, Xbox und Playstation erscheinen soll. Das Spiel mixt Handel, Party-Management, Königreich-Simulator und 3D-Schlachten.

Neuerscheinungen für Playstation

Für Playstation-Besitzer ist wohl ebenfalls “Call of Duty Modern Warfare 2“ das Highlight der aktuellen Kalenderwoche. Für Retro-Fans könnte zudem die Neuauflage des Klassikers “Arkanoid“ einen Blick wert sein.

Mount & Blade 2: Bannerlord | Rollenspiel | 25.10. (PS4 und PS5)

Miraculous: Rise of the Sphinx | Adventure | 25.10. (PS4 und PS5)

Arkanoid Eternal Battle | Geschicklichkeit | 27.10. (PS4 und PS5)

Star Ocean: The Divine Force | Rollenspiel | 27.10. (PS4 und PS5)

Call of Duty Modern Warfare 2 | Ego-Shooter | 28.10. (PS4 und PS5)

Asterix & Obelix XXXL: Der Widder aus Hibernia | Action-Adventure | 28.10. (PS4 und PS5)

Neuerscheinungen für Xbox

Auf der Xbox gestaltet sich die aktuelle Release-Woche recht übersichtlich. Dennoch dürften alle drei Neuerscheinungen für viele Tage oder gar Wochen unterhalten.

Mount & Blade 2: Bannerlord | Rollenspiel | 25.10. (Xbox One und Xbox Series X/S)

Star Ocean: The Divine Force | Rollenspiel | 27.10. (Xbox One und Xbox Series X/S)

Call of Duty Modern Warfare 2 | Ego-Shooter | 28.10. (Xbox One und Xbox Series X/S)

Neuerscheinungen für Nintendo Switch

Besitzer einer Nintendo Switch können sich in der aktuellen Woche über hochkarätige Neuerscheinungen wie das Actionspiel “Bayonetta 3“ oder das Rollenspiel “Star Ocean: The Divine Force“ freuen.