Whatsapp für Android (Beta) erhält Avatare

Die Betreiber von Whatsapp haben zwei neue Beta-Versionen für Android veröffentlicht, die spannende Features enthalten. Diese dürften früher oder später auch in der offiziellen Version von Whatsapp Einzug halten, nachdem im aktuellen Testlauf noch letzte Probleme ausgeräumt werden.

Avatar-Baukasten

Zu den spannendsten Neuerungen gehört die Möglichkeit, in Whatsapp einen eigenen Avatar zu erstellen. Grundfunktionen hierfür wurden bereits in Whatsapp Beta for Android 2.22.21.3 integriert, in der aktuellen Version 2.22.23.9 dürfen ausgewählte Nutzer sogar schon auf den Avatar-Baukasten zugreifen. Die Avatare sollen innerhalb des Messengers eine neue Möglichkeit darstellen, sich selbst auszudrücken. Die Figuren lassen sich innerhalb der App individuell gestalten und mit Ausdrücken versehen.

Sticker und Profilfoto

Wie auf ersten Screenshots zu sehen, verwandeln die Betreiber den selbst erstellten Avatar automatisch in ein neues Sticker-Paket. Diese Grafiken lassen sich im Anschluss mit Freunden und Familienmitgliedern austauschen. Auch als Profilfoto kann der neu erstellte Avatar herhalten.

Wird nach und nach ausgerollt

Wer sich die aktuelle Android-Beta von Whatsapp installiert hat, kann jedoch noch nicht automatisch seinen Avatar erstellen. Hierfür muss erst der Menüpunkt “Avatar“ erscheinen. Diesen rollen die Betreiber nach und nach aus. Zu Beginn könne es jedoch noch Probleme bei der Erstellung geben.

Interesse und stumme Gruppen

Für viele Nutzer könnte die Möglichkeit zur Erstellung eines Avatars in Whatsapp recht spannend sein. Da die App von sehr vielen Menschen weltweit verwendet wird, dürfte auch das Interesse an den individuellen Avataren recht groß ausfallen. Eine weitere Neuerung der neuesten Beta von Whatsapp ist die Möglichkeit, große Gruppen für einen gewünschten Zeitraum automatisch stumm zu schalten.