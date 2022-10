Aldi-Schnäppchen: HP-Drucker zum Top-Preis

Der Online-Shop von Discounter Aldi wartet in dieser Woche wieder mit einem Technik-Schnäppchen auf. Der Multifunktions-Drucker DeskJet 4110e von HP kostet hier nur 79,99 Euro gegenüber der UVP in Höhe von 94,90 Euro. Trotz der Versandkosten von 4,95 Euro, die bei jeder Bestellung im Aldi-Onlineshop hinzukommen, ist Aldi der günstigste Anbieter für den DeskJet 4110e von HP. Der Aktionspreis von 79,99 Euro gilt im Zeitraum vom 27. Oktober 2022 bis zum 20. November 2022 solange der Vorrat reicht.

HP DeskJet 4110e zum Sparpreis im Aldi-Onlineshop

Der Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker von HP kann Drucken, Kopieren, Scannen und beherrscht den mobilen Faxversand. Der HP DeskJet 4110e ist mit manuellem Duplex-Druck für beidseitigen Druck ausgestattet und spart damit Papier. Der Tintenstrahldrucker erledigt dazu alle Druckaufgaben schnell und zuverlässig mit bis zu 8,5 gedruckten Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 5,5 Seiten pro Minute in Farbe. Der Drucker lässt sich auch per WLAN verbinden. Auf diese Weise kann er per HP Smart App und AirPrint bequem und kabellos gesteuert werden.

Damit das Gerät sofort einsatzbereit ist, wird der HP DeskJet 4110e mit einer Druckerpatrone schwarz und einer farbigen Druckerpatrone ausgeliefert. Wer sich für den HP Instant Ink Service anmeldet, bekommt den Dienst zudem für sechs Monate gratis. Über den Dienst verschickt HP gegen einen monatlichen Abo-Preis die benötigte Tinte automatisch an seine Kunden.

Eine Alternative für Nutzer, die viel drucken, sind auch All-in-One-Geräte mit Tintentanks. Hier werden keine Tintenpatronen eingesetzt, sondern die Tinte selbst in die Drucker-Tanks eingefüllt. Diese Geräte sind zwar mit 200 bis 400 Euro in der Anschaffung sehr viel teurer als Multifunktionshardware mit Patronen, sie rentieren sich jedoch über die Zeit, weil die Kosten für Tinte bei diesen Modellen weitaus niedriger sind. In unserem Preisvergleich finden Sie zahlreiche Geräte aus dieser Kategorie.