Support-Aus: Whatsapp unterstützt diese Handys ab sofort nicht mehr

Am 24. Oktober 2022 treten bei Whatsapp die neuen Anforderungen in Kraft, die ein Smartphone erfüllen muss, damit Whatsapp überhaupt lauffähig ist. In den vergangenen Wochen wurden die Nutzer über einen Hinweis in der App auf die anstehenden Änderungen hingewiesen, sofern auf ihrem Gerät ein Betriebssystem lief, welches nun ab dem 24. Oktober 2022 nicht mehr unterstützt wird.

Beendet wird ab sofort die Unterstützung für die iOS-Versionen 10 und 11. Das bedeutet: Auf einem iPhone muss ab sofort mindestens iOS 12 laufen, um Whatsapp überhaupt nutzen zu können.

Whatsapp-Unterstützung für diese Betriebssysteme

Unverändert bleiben ab dem 24. Oktober 2022 die unterstützen Android-Geräte. Hier gilt weiterhin die Mindestanforderung, dass auf einem Android-Smartphone mindestens Android 4.1 installiert sein muss, um Whatsapp verwenden zu können. Ebenfalls unterstützt werden alle iPhones ab iOS 12 und alle KaiOS-Geräte ab KaiOS 2.5.0 einschließlich JioPhone und JioPhone 2.

Android 4.1 erschien im Herbst 2012 und wird damit in diesem Jahr 10 Jahre alt. iOS 11 startete im Jahr 2017 und wurde dann ein Jahr später durch iOS 12 abgelöst.

“Wenn du eines dieser Geräte besitzt, kannst du WhatsApp installieren und deine Telefonnummer registrieren”, erklärt Whatsapp auf dieser Support-Seite. Grundsätzlich empfiehlt Whatsapp den Nutzern immer das Smartphone und das mobile Betriebssystem aktuell zu halten. Jedes Jahr, erklärt Whatsapp weiter, sehe man sich die Geräte und Software an, die am ältesten sind und von der geringsten Zahl an Anwendern genutzt werden. Davon ausgehend werde dann die Liste der von Whatsapp unterstützten Geräte und Betriebssysteme angepasst.