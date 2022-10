Video zeigt, warum Sie Ihr Handy nicht über Nacht laden sollten

Für die meisten Smartphone-Nutzer ist es das alltägliche Verfahren: Bevor es ins Bett geht, wird das eigene Smartphone an das Ladegerät gehängt. Denn in den meisten Handys steckt nur ungefähr ein Tag Nutzung und man möchte am Morgen natürlich mit 100 Prozent Akkuladung in den Tag starten. Doch es ist schon länger bekannt, dass dieses Vorgehen Ihrem Akku schadet. Warum das so ist, haben wir ausführlich in diesem Beitrag erläutert:

Handy laden über Nacht: Vermeiden Sie diese Fehler

Warum Sie Ihr Smartphone nicht über Nacht laden sollten

Kurz zusammengefasst: Wenn Sie Ihr Smartphone über Nacht an das Ladegerät hängen, wird es schon nach kurzer Zeit die volle Ladung erreichen. Um diese Ladung auch bis zum Morgen zu halten, versorgt der im Smartphone verbaute Chip die Batterie konstant mit kleinen Mengen Strom. Der unerwünschte Nebeneffekt: Der Akku wird dadurch viel länger als nötig beansprucht und nutzt sich mit der Zeit einfach ab.

Ob und wie stark dieses Vorgehen sich wirklich auf Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Batterien auswirkt, ist durchaus umstritten und wird in diversen Online-Foren heiß diskutiert. Doch ein Video des Tik-Toker-Nutzers @shoandtech legt zumindest nahe, dass durchaus einen Zusammenhang zwischen dem Ladeverhalten und der Batterie-Gesundheit besteht.

In dem Video vergleicht er drei iPhones und deren durch das Betriebssystem angezeigten Batteriezustand miteinander. Sein eigenes iPhone 13 Pro Max, das nach elf Monaten Nutzung immer noch 100 Prozent Batteriezustand anzeigt. Nach seiner Angabe hat er dieses fast nie über Nacht aufgeladen.

Im Vergleich dazu: Ein iPhone 13, welches @shoandtech seiner Frau zur gleichen Zeit gekauft hat. Dieses wurde alltäglich über Nacht geladen und weist nach den elf Monaten nur noch einen Batteriezustand von 93 Prozent auf. Apples Funktion “Optimiertes Laden”, welche der Abnutzung der Batterie entgegenwirken soll, war auf dem Gerät aktiviert. Außerdem zeigt der Creator ein iPhone 12 Pro, das ein Jahr vor den Nachfolgemodellen erworben wurde und ebenfalls 100 Prozent Batteriezustand anzeigt.

Ein TikToker zeigt, wie nächtliches Laden dem Smartphone-Akku schadet www.tiktok.com/@shoandtech

So laden Sie Ihr Smartphone richtig

Aber wie lädt man sein Smartphone am besten? Im Idealfall erst, wenn es fast komplett leer ist und nur so lange, wie es notwendig ist. In einer idealen Welt, würden Sie Ihr Smartphone also vom Netz nehmen, sobald die 100 Prozent Ladung erreicht sind. Das ist natürlich nicht besonders alltagstauglich. Sie können aber die Batterie Ihres Smartphones schonen, wenn Sie Ihr Smartphone nicht über Nacht laden, sofern es am Abend noch eine anständige Ladung vorweisen kann. Stattdessen lassen Sie es über Nacht einfach liegen und verpassen Sie ihm einen Energieschub, während Sie sich morgens auf den Tag vorbereiten.