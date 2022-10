Deutsche Post: Darum kommen viele Briefe und Pakete so spät

Die Deutsche Post hat gegenüber der Bild am Sonntag eingeräumt, dass es derzeit erhebliche Zustellprobleme mit Briefen und Paketen geben würde. Das Springerblatt zitiert Thomas Schneider, Betriebschef des Post- und Paketgeschäfts in Deutschland, mit folgenden Worten: “Ja, wir haben aktuell Herausforderungen in der Briefzustellung in einzelnen Gegenden”. Der Manager betont aber: “Wir stellen immer noch mehr als 80 Prozent aller Briefe am nächsten Werktag und über 95 Prozent nach zwei Tagen zu.”

Jeder zwölfte Brief kommt zu spät

Aufgrund von Personalengpässen würde es aber bei jedem zwölften Brief zu Verzögerungen kommen. Diese führen in der Regel dazu, dass der Brief einen Tag später zugestellt werde. Schneider ergänzt: “Im Schnitt kommt es an einem Werktag nur in rund 100 von unseren bundesweit über 50 000 Zustellbezirken dazu, dass die Briefzustellung ausfallen muss.”

Das sind laut der Post die Gründe für die verspätete Zustellung

Hohe Corona-Infektionszahlen würden in einigen Betriebsstätten dazu führen, dass Mitarbeiter “reihenweise ausfallen”

Die Deutsche Post finde derzeit auf dem “angespannten” Arbeitsmarkt nur schwer gute Mitarbeiter

Es gebe ein erhöhtes Aufkommen bei Briefen und Paketen. Da Geschäftskunden und Wettbewerber wegen Personalmangels mehr Sendungen an die Post übergeben würden

Post-Mitarbeiter, die während des Corona-Lockdowns zur Post gewechselt waren, seien nun wieder in ihre ursprünglichen Berufe zurückgegangen

Die Deutsche Post sucht deshalb dringend neues Personal, vor allem Briefzusteller. Zum Stellenmarkt von Deutsche Post DHL kommen Sie über diesen Link.