PC Manager: Microsoft entwickelt kostenlosen CCleaner-Ersatz

Microsoft entwickelt ein eigenes Cleaner- und Optimierungs-Tool für Windows. Diese als “Microsoft PC Manager” bezeichnete Software ist eine Art CCleaner, nur eben direkt von Microsoft und zudem völlig gratis.

Derzeit befindet sich der Microsoft PC Manager noch im Status einer Public Beta. Zudem testet Microsoft sein neues Windows-Tuning-Tool nur auf dem chinesischen Markt. Der Download ist kostenlos und das Tool läuft sogar auf Windows 10 ab Version 1809.

Microsoft zufolge soll der PC Manager den Windows-10- oder Windows-11-Rechner mit einem Klick beschleunigen, indem das Tool „Systemabfälle“ beseitigt und Ressourcen freigibt. Windows soll danach so schnell wie nach der Installation sein. Die Software räumt den Systemspeicherplatz auf, verwaltet große Dateien und schaufelt Speicherplatz frei. Zudem soll das Tool Probleme auf dem PC erkennen. Der Windows Defender ist als Antivirenlösung in den Microsoft PC Manager eingebettet.

Bequemer Zugriff auf versteckte Einstellungen

Obwohl Microsoft den PC Manager für den chinesischen Markt anbietet, können Sie die Oberfläche auf englische Sprache umstellen. Allerdings bringt der PC Manager laut der IT-Nachrichtenseiten Betanews keine neuen Tools mit, sondern bietet nur einen vereinfachten Zugriff auf bereits in Windows vorhandene Optimierungswerkzeuge. Der Vorteil des PC Managers ist also der vereinfachte Zugriff und die einheitliche Oberfläche für diverse sonst tief in den Windowseinstellungen versteckte Optimierungsmöglichkeiten. GHacks stellt das Tool hier ausführlich vor.

Gratis-Download von Microsoft PC Manager

Der Download des Microsoft PC Manager ist 5,6 MB groß. Sie können die EXE-Datei kostenlos von der chinesischsprachigen Webseite pcmanager.microsoft.com herunterladen. Hinweis: Laden Sie EXE-Dateien grundsätzlich nur dann auf Ihrem PC herunter, wenn darauf ein aktueller Virenscanner läuft.