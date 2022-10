Top-Kombi: Samsung Galaxy A53 5G im Tarif Blau Allnet XL

Es muss nicht immer ein Smartphone für knapp 1.000 Euro sein. Mit dem Galaxy A53 5G hat Samsung eine echte Preis-/Leistungsempfehlung im Sortiment. Das kontraststarke 6,5-Zoll-OLED-Display löst mit 2400 x 1080 Pixeln auf und liefert eine Bildwiederholrate von 120 Hertz bei über 400 ppi.

galaxy a53 5g im 8-gb-tarif für 20,99 euro monatlich

Mit an Bord sind der Samsung-eigene Achtkern-Prozessor Exynos 1280, 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Gerätespeicher, der sich per Micro-SD-Karte erweitern lässt. Ebenfalls überzeugen kann das Kamerasystem: Die 64-MP-Hauptkamera sorgt selbst bei schwachen Lichtverhältnissen für scharfe und detailreiche Aufnahmen. Ergänzend gibt es eine 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik und eine Makro-Kamera mit 5 Megapixel. Richtig überzeugen kann das Galaxy A53 5G mit seinem 5.000-mAh-Akku. Er soll bis zu 10 Stunden bei normaler Nutzung durchhalten. Mit dem Update-Service von Samsung sind Sie auf der sicheren Seite: Android-Updates sind bis 2026, Sicherheitspatches sogar bis 2027 verfügbar. Das wasserdichte Gehäuse ist den Farben Blau, Peach, Schwarz und Weiß zu haben.

Tarif Blau Allnet XL mit 8 GB: Telefonieren und Surfen mit EU-Roaming

Zum 5G-Smartphone gibt es bei Blau den passenden LTE-Tarif mit einer Vertragsdauer von 24 Monaten: Sie nutzen 8 GB Inklusiv-Volumen und telefonieren per Allnet Flat in alle deutschen Netze – und das per EU-Roaming sogar auf Reisen. Ein vergleichbarer Tarif kostet Sie ohne Smartphone rund 10 Euro im Monat. Das macht das Angebot von Blau besonders attraktiv: Rechnen Sie alle Kosten wie Monatsrate, 1-Euro-Einmalzahlung und 4,99 Euro für den Versand zusammen, sparen Sie beim Smartphone bis zu 70 Euro – und bezahlen in bequemen Monatsraten. So bleibt Ihnen mehr Spielraum für andere Anschaffungen und bald anstehende Weihnachtsgeschenke.

