Silent Hill 2: Remake und neuer Film angekündigt

Im Rahmen des Silent Hill Transmission Online-Events hat Publisher Konami in dieser Woche mehrere neue Spiele aus seiner “Silent Hill“-Reihe angekündigt. Die größte Ankündigung im Rahmen des Events war ein komplettes Remake von “Silent Hill 2“.

Komplettes Remake in 4K

James Sunderland, der Protagonist des Grusel-Titels erhält einen mysteriösen Brief seiner vor zwei Jahren verstorbenen Frau, die ihn in die Kleinstadt Silent Hill locken will. In dem Brief verspricht sie ihm, in Silent Hill auf ihn zu warten. Dort bekommt er es serientypisch mit verlassenen, in Nebel getauchten Straßenzügen und einer Reihe von Monstern zu tun. Rätsel-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Das “Silent Hill 2“-Remake wurde ausschließlich für Sonys Playstation 5 angekündigt. Das Spiel soll laut Konami komplett überarbeitet werden und in 4K spielbar sein.

Christophe Gans plant neue “Silent Hill“-Verfilmung

Mit “Return to Silent Hill“ arbeitet Regisseur Christophe Gans zudem an einem neuen “Silent Hill“-Film, der die Handlung von “Silent Hill 2“ auf die Große Leinwand bringen soll. Gans zeichnete bereits für die erste “Silent Hill“-Verfilmung aus dem Jahr 2006 verantwortlich, die von vielen Spielefans gelobt wurde. “Der erste Film wurde so gut von den Fans aufgenommen, weil sie gespürt haben, dass ich einer von ihnen bin. Und es war mir sehr wichtig, das Original zu ehren. Eines meiner Ziele bei diesem Film ist es, die klassischen Monster von ‚Silent Hill‘ neu zu definieren,“ erklärt Gans. Konkrete Details zur Handlung und der Besetzung wollte der Regisseur noch nicht verraten. Laut Gans soll der Streifen jedoch bereits im nächsten Jahr in die Kinos kommen. Ob sich dieser Termin halten lässt, bleibt abzuwarten.