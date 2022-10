Youtube Premium: Abo wird in einigen Ländern deutlich teurer

Grundsätzlich ist Youtube eine kostenlose Plattform: Die Videos lassen sich auch ohne Abo anschauen, dafür werden Zuschauer mit zahlreichen Werbeclips vor und im Video abgelenkt. Abhilfe bietet der Betreiber hier mit dem Premium-Abo für Youtube: Für 11,99 Euro pro Monat verschwinden die Werbeanzeigen, dazu kommt mit Youtube Music auch ein Streaming-Dienst für Musik.

Deutschland bleibt (noch) verschont

Nun hat Google jedoch teils massive Preiserhöhungen für das Abo in einigen Ländern angekündigt, die schon ab dem kommenden Monat gelten. Teilweise sind die Preise je nach Region und Tarif doppelt so hoch wie vorher. Bislang gibt es keine offizielle Ankündigung dieser Preiserhöhungen, stattdessen werden Abonnenten per E-Mail über die Preissteigerung informiert. In den USA steigt der Preis für ein Familienabo beispielsweise von 17,99 auf 22,99 US-Dollar. In Kanada gelten die gleichen neuen Preise. In Großbritannien steigt der Preis von 17,99 auf 19,99 Pfund. Deutlich stärker steigt der Preis in Argentinien: Ein Einzelabo kostet hier anstelle von 119 satte 389 argentinische Peso, das Familienabo steigt von 179 auf 699 argentinische Peso. Auch in der Türkei oder in Japan steigen die Preise für das Monatsabo deutlich an. In Deutschland wurden hingegen noch keine Preissteigerungen für Youtube Premium angekündigt.

Gründe bleiben offen

In der E-Mail an US-Nutzer erklärt Google die Gründe für die Preiserhöhung nicht ausreichend. Stattdessen ist nur davon die Rede, dass man das Angebot weiterhin in der gleichen Qualität und im gleichen Umfang anbieten möchte. Dennoch sollen Nutzer ab dem 21. November deutlich mehr bezahlen. Als Ausweg bliebe lediglich eine Unterbrechung oder Kündigung des Abos.

Erwarten uns auch Preiserhöhungen?

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Google die Preise für Youtube Premium auch hierzulande deutlich anheben wird. Dies könnte allerdings noch einige Tage oder Wochen dauern. Laut Support würden Nutzer mindestens 30 Tage vor einer Preiserhöhung per E-Mail informiert.