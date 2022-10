Twitter: Elon Musk will angeblich 75 Prozent aller Mitarbeiter entlassen

Nach dem Tauziehen in den vergangenen Monaten wird Tesla-Gründer Elon Musk nun am 28. Oktober 2022 den Micro-Blogging-Dienst Twitter übernehmen. Das kommt jedoch mit einem Schock für Twitter-Mitarbeiter. Wie die Washington Post berichtet, soll Musk gegenüber potenziellen Investoren Pläne für Massenentlassungen bei Twitter geäußert haben. Musk wolle die derzeitige Twitter-Belegschaft von 7.500 um rund 75 Prozent auf ein Kern-Team von 2.000 Mitarbeitern reduzieren. Gleichzeitig versprach Musk den potenzielle Investoren eine Umsatzsteigerungen um 100 Prozent in den ersten drei Jahren nach der Übernahme.

Stellenabbau als Gefahr für die Qualitätskontrolle

Die Washington Post beruft sich bei ihrem Bericht auf Dokumente und ungenannte Quellen, die mit Musks Plänen vertraut seien. Bereits im Frühling hatte Musk angedeutet, dass es im Rahmen der Übernahme zu Entlassungen kommen werde. Bislang machte er dazu jedoch keine konkreten Angaben. Die angeblichen Pläne, 75 Prozent der Belegschaft zu entlassen übersteigen die bisherigen Mutmaßungen in einem extremen Ausmaß. Laut dem Wedbush-Analyst Dan Ives würde ein so drastischer Stellenabbau Twitter um Jahre zurückwerfen. Die Kürzung der Inhaltsmoderation könnte schnell dazu führen, dass Twitter von Spam und schädlichen Inhalten überschwemmt wird.

Twitter-Geschäftsleitung will Mitarbeiter beruhigen

Die Twitter-Geschäftsleitung reagierte heute umgehend und versuchte, besorgte Mitarbeiter mit einem Memo zu beruhigen, das der Nachrichtenagentur Bloomberg vorliegt. Darin heißt es, dass es sich bei den Berichten um “Gerüchte und Spekulationen“ handle. Der Geschäftsleitung liege keine Bestätigung von Musks Entlassungsplänen vor.