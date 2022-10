Geforce RTX 3060 Ti: Modell mit GDDR6X arbeitet etwas schneller

Nvidia arbeitet offenbar an einer überarbeiteten Version der Geforce RTX 3060 Ti. Während das Ursprungsmodell mit GDDR6-Speicher ausgeliefert wurde, soll das neue Modell auf GDDR6X-Speicher setzen. Nach Ansicht der Webseite Videocardz würde der Wechsel des VRAM-Typs mit einer höheren Leistung verbunden sein. Im synthetischen Benchmark 3DMark seien demnach zwischen sieben und zehn Prozent mehr Performance zu erwarten. Es hinge jedoch stark davon ab, ob eine Anwendung oder ein Spiel den schnelleren Videospeicher auch ausnutzen kann. Die in Benchmarks nachvollziehbare Mehrleistung könnte in Spielen hingegen ungenutzt bleiben. Speziell hohe Qualitätsmodi und Auflösungen könnten in Spielen vom schnelleren Speicher profitieren, hier dürfte jedoch die Rasterleistung der RTX 3060 Ti mit GDDR6X-Speicher der limitierende Faktor sein.

Deutlich mehr Speicherbandbreite

Handfeste Hinweise für das überarbeitete Modell fanden sich bei einem Händler, der wohl unbeabsichtigt einen Eintrag hierfür online gestellt hatte. Auf der modifizierten GPU käme wohl ein GA104-102-Grafikchip zum Einsatz, der mit bis zu 1.665 MHz arbeitet. Zusammen mit dem schnelleren VRAM würde die Speicherbandbreite hier auf 608 GB/s steigen, das Originalmodell war hingegen auf 448 GB/s limitiert.

Release in wenigen Wochen?

Wieviel Strom die überarbeitete RTX 3060 Ti aus dem Netzteil saugen wird, bleibt unklar. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass der Wechsel auf schnelleren Videospeicher auch mit einer erhöhten Leistungsaufnahme verbunden sein wird. Das neue Modell soll voraussichtlich zusammen mit überarbeiteten Modellen der RTX 3060 und Geforce RTX 3070 mit GDDR6X-Speicher schon in den kommenden Wochen erscheinen. Finale Benchmarks in Programmen und Spielen sollten dann eindeutig erklären, welchen Mehrnutzen der schnellere Videospeicher für Endanwender haben wird.