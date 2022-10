Wie Sie nervige Werbung in Windows 11 dauerhaft abschalten

Bereits mit Windows 10 hat Microsoft Werbeeinblendungen eingeführt und als Vorschläge, Empfehlungen, Tipps und Tricks verkauft. Was sich auf den ersten Blick nutzwertig anhört, kann nerven ­– denn die wenigsten dieser Einblendungen sind von Interesse. Oder wollen Sie das Office-Paket Microsoft 365 wirklich zum Listenpreis kaufen und nicht im Angebot zum attraktiven Preis?

Die Windows-Entwickler haben die Werbung recht tief im System verankert, sodass Sie gleich an mehreren Stellen Hand anlegen müssen, um den PC von Werbeeinblendungen zu befreien. Unsere Anleitung hat nur Auswirkungen auf die Werbung von Microsoft, Werbebanner in Apps, Programmen und auf Webseiten bleiben außen vor. Hier können Sie zum Beispiel einen VPN nutzen.

Windows-Einstellungen anpassen

Die Werbung auf dem Sperrbildschirm von Windows schalten Sie in der „Einstellungen“-App von Windows 11 ab, die Sie mit der Tastenkombination Win+I öffnen. Gehen Sie zu „Personalisierung“ und klicken Sie im rechten Fensterbereich auf „Sperrbildschirm“. Nun entfernen Sie das Häkchen bei der Option „Unterhaltung, Tipps, Tricks und mehr auf dem Sperrbildschirm anzeigen“. Sie sehen die Option nicht? Dann haben Sie im Aufklappmenü rechts hinter „Ihren Sperrbildschirm personalisierten“ die Einstellung „Windows-Blickpunkt“ ausgewählt. Dann lässt sich die Werbung nicht blockieren. Schalten Sie um auf „Bild“ oder „Diashow“.

Windows 11: Einstellungen für “Personalisierung” Christoph Hoffmann

Immer noch in der „Einstellungen“-App gehen Sie zu „System“ und dann rechts zu „Benachrichtigungen“. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Zusätzliche Einstellungen“. Deaktivieren Sie die unteren beiden Optionen „Möglichkeiten vorschlagen, um Windows optimal zu nutzen und Einrichtung dieses Geräts abschließen“ sowie „Tipps und Vorschläge erhalten, wenn Windows verwendet wird“.

Windows 11: Einstellungen für “Benachrichtigungen” Christoph Hoffmann

Weiter geht es mit den Datenschutzeinstellungen, die Sie in der „Einstellungen“-App unter „Datenschutz & Sicherheit“ in der Navigationsleiste links öffnen. Scrollen Sie nach unten zu „Allgemein“ und klicken Sie auf den Eintrag. Entfernen Sie die Häkchen vor den Optionen „Apps die Anzeige personalisierter Werbung mithilfe meiner Werbe-ID gestatten“ und „Vorgeschlagene Inhalte in der „Einstellungen“-App anzeigen“.

Windows 11: Einstellungen “Datenschutz” Christoph Hoffmann

Unter „Datenschutz & Sicherheit“ klicken Sie auf „Diagnose & Feedback“ und schalten Sie die Option „Erlauben Sie Microsoft, Ihre Diagnosedaten zu verwenden, ausgenommen Informationen zu den von Ihnen besuchten Websites, um Ihre Produkterfahrung mit personalisierten Tipps, Werbung und Empfehlungen zu verbessern“ im Dropdown-Menü „Individuelle Benutzererfahrung“ ab. Damit untersagen Sie Microsoft, Ihre Diagnosedaten zu analysieren und auf der Basis auf Ihr persönliches Profil zugeschnittene Werbung zu schalten. Zu den Diagnosedaten gehören Details über Ihr Gerät, dessen Einstellungen, Fähigkeiten und aktuelle Leistung.

Windows 11: Einstellungen “Diagnose” Christoph Hoffmann

Zuletzt öffnen Sie mit der Tastenkombination Win+E den Datei-Explorer von Windows 11. Klicken Sie auf das Drei-Punkt-Menü in der Werkzeugleiste und dann auf den Eintrag „Optionen“ und gehen zur Registerkarte „Ansicht“. Deaktivieren Sie die Option “Benachrichtigungen des Synchronisierungsanbieters anzeigen” und bestätigen Sie mit einem Klick auf „Übernehmen“. Nach all den Maßnahmen sollte Windows 11 jetzt werbefrei sein.