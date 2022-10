Google Pixel Watch im Test: Beeindruckende Leistung und tolles Design

Auf einen Blick Pro Atemraubendes Design

Endlich ist es soweit. Nachdem Google fast ein Jahrzehnt lang ein Smartwatch-Betriebssystem entwickelt hat, hat das Unternehmen nun endlich auch seine eigene Smartwatch vorgestellt.

In fast jeder Hinsicht war die Pixel Watch das Warten wert.

Mit einem Startpreis von 379 Euro liegt sie preislich zwischen der Samsung Galaxy Watch 5 sowie der Apple Watch SE und Series 8. Für ein Gerät der ersten Generation hat Google hervorragende Arbeit geleistet und etwas geschaffen, das sich endlich wie ein echter Apple-Watch-Konkurrent für Android-Fans anfühlt – aber das Gerät ist nicht ohne Mängel.

Design und Verarbeitung

Recycelter rostfreier Stahl

Kundenspezifisches 3D-Glas

5 ATM, d.h. wasserdicht bis zu einer Tiefe von 50 Metern

Das Design der Pixel Watch ist wirklich schön und entspricht den Renderings, die man schon vor der offiziellen Vorstellung sehen konnte, was sehr selten ist.

Google hat das Gehäuse zu 80 Prozent aus recyceltem Edelstahl gefertigt und die Vorderseite besteht aus 3D-Gorilla-Glas 5. Das Testgerät hat die Farbe Polished Silver und sieht damit sehr hochwertig aus. Weitere Farben sind Matte Black und Champagne Gold.

Henry Burrell / Foundry

Das abgerundete und glatte Kieselstein-ähnliche Design verleiht der Pixel Watch eine luxuriöse Qualität, vor allem wenn man sieht, wie nahtlos das proprietäre Band in das Hauptgehäuse übergeht. Die gesamte Ästhetik sieht einfach umwerfend aus und lässt andere Smartwatches langweilig oder sogar hässlich aussehen.

Google liefert Armbänder in zwei Größen mit, damit Sie die richtige Passform erhalten. Das Standard-Sportband wird mit einem Metallknöpfchen verschlossen, das man durch eines der Löcher stecken kann – das hält zuverlässig.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Google bietet eine Reihe weiterer Armbänder an, darunter auch Stretch und Leder, die Sie über die Webseite kaufen können.

Trotz der Dicke von 12,3 mm sitzt die Smartwatch perfekt am Handgelenk und ist mit 36 Gramm (ohne das Band) auch sehr leicht. Insgesamt ist dies eine kleine Smartwatch.

Das Gorilla-Glas auf der Vorderseite ist zwar nicht so widerstandsfähig wie Saphirglas, aber auch nach über einer Woche Nutzung war nicht ein einziger Kratzer oder Fleck zu sehen. Die Pixel Watch ist außerdem bis zu einer Tiefe von 50 Metern (5 ATM) wasserdicht.

Dominik Tomaszewski / Foundry

An den Seiten des Gehäuses befinden sich ein Mikrofon, ein Lautsprecher, ein Knopf und eine digitale Krone. Sie können die Uhr in jeder beliebigen Ausrichtung tragen, so dass die Krone je nach Vorliebe auf beiden Seiten angebracht werden kann.

Bildschirm und Audio

AMOLED-Bildschirm

1000 nits Helligkeit

Mikrofon und Lautsprecher

Das kompakte Design der Pixel Watch bedeutet, dass das Display eher klein ist, und eine Einfassung darum herum macht es nicht einfacher, obwohl die meisten Zifferblätter und die Benutzeroberfläche es gut verbergen.

Google gibt die Größe des Displays nicht an, aber es dürfte 1,2 Zoll groß sein und damit genauso groß wie das der Galaxy Watch 5.

Der AMOLED-Bildschirm hat eine ordentliche Pixeldichte von 320 ppi und DCI-P3-Farben, obwohl Google nicht sagt, auf welchem Genauigkeitsniveau. Unabhängig davon ist der Bildschirm scharf und farbenfroh mit einer Helligkeit von bis zu 1000 nits, wie das Unternehmen mitteilt.

Henry Burrell / Foundry

Im Test gab es keine Probleme, im Freien bei starkem Sonnenlicht auf die Pixel Watch zu schauen. In den Einstellungen können Sie drei Helligkeitsstufen wählen, aber die Uhr verfügt dank eines Umgebungslichtsensors auch über eine adaptive Helligkeit, so dass man sie nicht manuell anpassen muss.

Es gibt einen Schlafenszeit- und einen Kinomodus, die Sie unter anderem einschalten können, um den Akku zu schonen.

Zur Akkulaufzeit später mehr, aber so viel schon jetzt: Es gibt eine Always-on-Option für das Display, die aber standardmäßig deaktiviert ist, weil sie die Lebensdauer erheblich verkürzt. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, das Gerät durch Antippen oder Anheben aufzuwecken, wobei letzteres nicht immer zuverlässig funktionierte.

Wie bereits erwähnt, befinden sich auf einer Seite der Uhr ein Mikrofon und ein Lautsprecher, und das Mikrofon leistet gute Arbeit, wenn es darum geht, die Stimme für Befehle oder Diktate aufzunehmen. Der Lautsprecher ist aufgrund der Größe der Pixel Watch in seiner Qualität begrenzt.

Wir haben im Test die Audio-Benachrichtigungen meistens ausgeschaltet, aber man kann auch telefonieren, wenn es nötig ist. Das wird allerdings schwierig, wenn man sich nicht in einem einigermaßen ruhigen Raum befindet. Merkwürdigerweise kann man damit keine Musik hören.



Software und Funktionen

Wear OS 3.5

Nützliche ‘Kacheln’

Ausgezeichnete Google-Integration

Die Pixel Watch läuft mit Wear OS 3.5. Google hat mit Samsung an der Software gearbeitet, aber die Galaxy-Watch-5-Reihe kommt zum Beispiel mit einem One-UI-Overlay.

Chris Martin / Foundry

Die Einrichtung mit dem Pixel 7 ist ein Kinderspiel, da Sie ein automatisches Pop-up erhalten und die entsprechend benannte Pixel-Watch-App eine hervorragende Anleitung zur Verwendung von Hardware und Software des Geräts bietet. Glücklicherweise brauchen Sie kein Pixel-Smartphone, um die Watch zu nutzen – es funktioniert mit jedem Android-Smartphone, auf dem Android 8.0 oder höher läuft. iPhone-Nutzer haben Pech.

Auf dem Hauptbildschirm der Uhr können Sie nach oben wischen, um Benachrichtigungen zu erhalten, oder nach unten wischen, um Schnelleinstellungen und Informationen wie den Akkustand anzuzeigen. Das Scrollen kann auch mit der digitalen Krone erfolgen, die sich durch ein hervorragendes haptisches Feedback auszeichnet und entsprechend leichtgängig ist. Und auch sonst ist das haptische Feedback großartig.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Sie benötigen den Touchscreen, um etwas auszuwählen, und Sie können auf dem Zifferblatt nach links oder rechts wischen, um auf Kacheln zuzugreifen. Dies sind im Wesentlichen Widgets für Wetter, Kalender, Schlaf, Herzfrequenz und mehr.

Die Reihenfolge der Kacheln können Sie individuell anpassen, hinzufügen und entfernen. Sie können das statt in der Begleit-App auf der Uhr selbst erledigen.

Standardmäßig stehen acht Zifferblätter zur Wahl, und Sie können verschiedene Elemente bearbeiten. Über die Pixel Watch können Sie noch weitere auswählen. Einige beispielsweise verbergen die Lünette besser als andere.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Sie können auf Benachrichtigungen direkt von der Uhr aus antworten, indem Sie diktieren oder ein Emoji auf dem Display auswählen. Die Bildschirmtastatur funktioniert überraschend gut, um eine Nachricht per Wischeingabe zu verfassen.

Wenn man die digitale Krone drückt, kehrt man zum Zifferblatt zurück oder öffnet eine Liste von Apps, je nachdem, wo man sich in der Benutzeroberfläche befindet. Die Taste darüber öffnet zuletzt verwendete Apps oder ruft durch langes Drücken den Google Assistant auf. Sie können auch “Hey Google” sagen oder auf einigen Zifferblättern eine Tastenkombination erstellen.

Das ist alles sehr übersichtlich und intuitiv und funktioniert wirklich gut, und die Integration mit Google-Diensten ist hervorragend.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die Home-App auf Wear OS befindet sich in der Beta-Phase und ist etwas einfach gehalten, so dass Sie keine Funktionen wie das Anzeigen von Nest-Kameras, das Einstellen der Lautstärke eines Lautsprechers oder das Steuern eines Nest-Thermostats ausführen können. Die meisten Berührungen führen zu einer Nachricht, in der Sie aufgefordert werden, Ihr Smartphone herauszuholen.

Es gibt Google Maps für Wegbeschreibungen am Handgelenk, und es gibt sogar eine Minikarte, die auf dem kompakten Bildschirm überraschend gut funktioniert.

In Google Wallet können Sie Zahlungen über NFC erledigen, obwohl Sie eine PIN für die Sicherheit einrichten müssen.

Die vorinstallierten Apps decken das meiste ab, aber Sie können im Google Play Store weitere Apps erhalten, darunter Spotify, Calm, Outlook und viele mehr.

Fitness und Tracking

Fitbit-Integration

Viele Sensoren

Ein Google-Dienst, der eng mit der Pixel Watch verwoben ist, ist Fitbit, da Google das Unternehmen kürzlich übernommen hat. In gewisser Weise ist die Pixel Watch das hochwertigste Fitbit-Gerät, das Sie kaufen können. Laut Google hat die Pixel Watch “Fitbits bisher genaueste Herzfrequenzmessung”.

Ihre Statistiken müssen Sie auf Ihrem Smartphone mit der Fitbit-App verfolgen, für die Sie ein Konto brauchen, um sich anzumelden – Sie können sich derzeit nicht mit Ihrem Google-Konto anmelden. Das ist ein weiterer Sargnagel für die Google Fit-App, die bei der ganzen Sache außen vor gelassen wird.

Wie üblich befindet sich der optische Herzfrequenzmesser auf der Rückseite der Uhr und drückt auf die Haut. Die digitale Krone dient dann als Platz für den Zeigefinger, wenn man ein EKG (Elektrokardiogramm) machen möchte.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die Pixel Watch wird in Zukunft den Sauerstoffgehalt im Blut messen können – ein Sensor ist bereits eingebaut, aber noch nicht funktionsfähig. Das sollte mit einem Software-Update kommen. Die Pixel Watch hat auch viele andere Sensoren wie einen Beschleunigungsmesser, ein Gyroskop und einen Höhenmesser.

All das bedeutet, dass Sie ein umfangreiches Tracking erhalten, egal ob Sie nur Schritte und Kalorien zählen oder viel mehr erfassen wollen. Wenn Sie die Pixel Watch mit der Fitbit-App verbinden, erhalten Sie alle möglichen Informationen mit Diagrammen zu Herzfrequenz und Zonenprotokollen, d. h. wann Sie bei einer Übung bestimmte Herzfrequenzzonen erreicht haben, etwa Fettverbrennung und Kardio.

Es stehen mehr als 40 Aktivitäten zur Auswahl, und obwohl einige konkurrierende Uhren viel mehr bieten, sind hier die gängigsten abgedeckt. Die von Ihnen am häufigsten genutzten Aktivitäten werden auf der Fitbit-Kachel angezeigt, und dank des integrierten GPS können Sie auch ohne Ihr Handy unterwegs sein und trotzdem Ihre Route aufzeichnen.

Seltsamerweise ist das automatische Tracking wie bei bestimmten Fitbits wie der Sense 2 – mit Auto Start, Stop und Pause – bei der Pixel Watch nicht verfügbar. Das Gerät kann dennoch bestimmte Aktivitäten automatisch aufzeichnen und Sie finden sie in der Fitbit-App, nachdem Sie sie beendet haben.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Das ist schade und macht nicht wirklich Sinn, wenn man bedenkt, dass Google Fitbit besitzt. In einem Kommentar an 9to5Google sagte das Unternehmen: “Im Laufe der Zeit werden wir daran arbeiten, mehr Trainingserkennung in unser Uhrenportfolio zu bringen.”

Etwas, das auf jeden Fall kommen wird, ist die Sturzerkennung, die laut Google “diesen Winter” kommen wird. Diese Funktion ist von den Apple Watches bekannt. Sie kann erkennen, ob man gestürzt ist und hilft dabei, Kontakte oder Notdienste zu alarmieren.

Wenn Sie die Pixel Watch nachts tragen, können Sie auch eine detaillierte Schlafüberwachung erhalten. Das verbraucht natürlich mehr Akkuleistung. Im Hinblick auf die Akkulaufzeit (mehr dazu weiter unten) sollten Sie die Pixel Watch über Nacht vielleicht am Ladegerät lassen.

Fitbit Premium können Sie sechs Monate lang kostenlos ausprobieren, was verschiedene angeleitete Workouts und Achtsamkeitssitzungen sowie einen tieferen Einblick in Ihre Daten beinhaltet. Danach kostet es 8,99 Euro monatlich oder 79,99 Euro jährlich.

Aber Sie sind bei den Apps nicht auf Fitbit beschränkt. Auch andere beliebte Fitness-Apps sind für die Pixel Watch verfügbar, darunter Strava.

Exynos-9110-Prozessor

2/32 GB Arbeitsspeicher und Speicherplatz

GPS, NFC und optionales LTE

Zu den Kernspezifikationen gehört ein Samsung Exynos-9110-Prozessor, der für Wearables entwickelt wurde. Das verwundert, weil dies der Chip ist, der in der ersten Galaxy Watch im Jahr 2018 zu sehen war.

Die aktuelle Galaxy Watch 5 hat einen neueren Exynos W920, der auch in der Galaxy Watch 4 zu sehen ist, aber er verwendet einen 5nm-Fertigungsprozess und nicht den 10nm des Exynos 9110.

Der Chip ist mit 2 GB RAM gepaart, was mehr ist als bei der Watch 5. Trotz des alten Chips ist die Leistung der Pixel Watch brauchbar, abgesehen von ein paar sehr kleinen Ausrutschern – vor allem, wenn man eine Benachrichtigung öffnet, um sie ganz zu lesen, und dann ein leeres graues Feld angezeigt wird.

Die größere Auswirkung hat der Chipsatz wohl auf die Akkulaufzeit (siehe unten).

Henry Burrell / Foundry

Standardmäßig sind 32 GB Speicherplatz an Bord, so dass Sie mehr Platz für Apps und das Herunterladen von Musik haben als die wichtigsten Konkurrenten. Sie können dies mit Youtube Music oder Spotify tun.

Was die sonstigen technischen Daten angeht, erhalten Sie alles, was Sie von einer Premium-Smartwatch erwarten, einschließlich Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS und die schon erwähnten Sensoren.

Wer unterwegs auf Daten zugreifen möchte, ohne ein Smartphone koppeln zu müssen, kann sich für das 4G LTE-Modell der Pixel Watch entscheiden, das 429 Euro kostet.

Akkulaufzeit und Aufladen

294-mAh-Akku

Sporadische Akkulaufzeit

Schnelles Aufladen

Leider ist dies der Punkt, an dem wir auf die Achillesferse der Pixel Watch stoßen. Es ist kein totaler Akkuausfall, aber die Leistung ist unvorhersehbar.

Die Pixel Watch hat einen kleinen 294-mAh-Akku, was für eine Smartwatch dieser Größe nicht ungewöhnlich ist. Apple gibt für die Series 8 18 Stunden an, Google für sein Gerät 24 Stunden.

Das Problem dabei ist, dass Sie diesen Wert möglicherweise nicht erreichen werden. Inkonsistent, also unbeständig, ist hier das Schlüsselwort. An einem Wochenende zu Hause wurde im Test eine Akkulaufzeit von fast 48 Stunden erreicht, während es bei einem Tagesausflug nur etwas mehr als 12 Stunden waren.

Natürlich gibt es verschiedene Faktoren, die sich auf die Akkulaufzeit auswirken. So verbrauchen Dinge wie die Nutzung von GPS, Spotify und die Verwendung der Funktion “Bildschirm immer eingeschaltet” viel Saft.

Vielleicht hilft in diesem Bereich ein neuerer Chipsatz in einem kleineren Herstellungsprozess und nicht der alternde Exynos 9110.

Mit dem mitgelieferten Ladegerät und einer 15-Watt-Steckdose war der Akku nach 15 Minuten zu 39 Prozent und nach 30 Minuten zu 53 Prozent aufgeladen.

Das Ladegerät hat die Form eines kleinen magnetischen Pucks. Manche würden vielleicht eher einen Ständer bevorzugen, wie ihn Motorola anbietet.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Allerdings können Sie keine anderen Ladegeräte verwenden, da die Pixel Watch kein kabelloses Qi-Laden unterstützt. Also auch wenn Sie ein Pixel Stand 2 haben oder die umgekehrte drahtlose Aufladung auf der Rückseite eines Pixel 7 verwenden möchten, können Sie das nicht machen.

Fazit

Die Google Pixel Watch ist wirklich die einzige Smartwatch, die man gern über den Testzeitraum hinaus tragen würde, und das liegt vor allem an ihrem schönen Design. Sie sieht nicht nur toll aus und fühlt sich toll an, sondern ist auch kompakt, leicht und bequem.

Die Verarbeitungsqualität ist ebenfalls außergewöhnlich gut, und all das zusammen macht das Gerät begehrenswert. Es ist vollgepackt mit großartiger Technik und funktioniert dank der Kombination aus intuitivem Wear OS 3.5, einer digitalen Krone und einem brillanten Bildschirm hervorragend.

Leider hat Google nicht in allen Bereichen Nägel mit Köpfen gemacht: Die Akkulaufzeit ist unvorhersehbar, es gibt Einschränkungen beim Aufladen und, was am merkwürdigsten ist, es fehlt die automatische Trainingserkennung, die man bei anderen Fitbits findet.

