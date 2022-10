Google stellt Android 13 Go vor

Google hat die neueste Version seines mobilen Betriebssystems Android Go vorgestellt. Die abgespeckte Android-Ausführung wurde für Smartphones mit begrenztem Speicher konzipiert, so dass Android auch auf eher rudimentär ausgestatteten Geräten lauffähig wird. Android 13 Go benötigt jedoch mehr Smartphone-Leistung als die Vorgänger-Versionen. Im Gegensatz zu den Hardware-Anforderungen von Android 11 Go und Android 12 Go (2 GB RAM und 1 GB Speicherplatz), wirkt Android 13 Go weitaus Hardware-hungriger. Das Betriebssystem benötigt mindestens 2 GB RAM und stattliche 16 GB freien Geräte-Speicher.

Design-Optionen für Go-Nutzer

Nach der Einführung des Material-You-Systems mit Android 12 finden die Design-Funktionen nun auch ihren Weg in Android 13 Go. Wie aus der Ankündigung von Google hervorgeht, können Android-Go-Nutzer künftig aus vier unterschiedlichen Farbschemata wählen. Ausgefallene Animationen wie in Android 12 oder Android 13 gibt es in der Go-Ausführung jedoch nicht. Ebenfalls neu für Go-Nutzer sind die Festlegung von Benachrichtigungsberechtigungen und die Möglichkeit, die Sprache für einzelne Apps umzustellen.

Mit Android 13 Go bringt Google außerdem das neue verschlankte System der Google Play System-Updates auf Smartphones mit Android Go. Das System soll Nutzern dabei helfen, ihr Smartphone auf dem neuesten Stand zu halten, ohne viel Speicherplatz zu beanspruchen. Neue Funktionen und Sicherheitspatches können auf diese Weise installiert werden, ohne dass dafür ein umfassendes Update für das Smartphone notwendig wird. Erste Smartphones mit Android 13 Go werden Google zufolge im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Android Go ist laut Google aktuell auf 250 Millionen Geräten weltweit installiert.

