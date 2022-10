F1 22: Formel-1-Simulation vier Tage lang kostenlos ausprobieren

Seit dem 28. Juni 2022 steht mit “F1 22“ die aktuellste Version der Formel-1-Simulation in den Regalen. Hersteller EA Sports hat sich das bevorstehende US-Rennwochenende zum Großen Preis der USA 2022 als Anlass genommen, um neue Spieler für sein Rennspiel zu begeistern. Im Zeitraum vom 20. bis 24. Oktober lässt sich “F1 22“ in vollem Umfang kostenlos auf allen Plattformen ausprobieren. Neben dem PC via Steam werden auch Besitzer einer PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S bedacht. Im Aktionszeitraum sollen spezielle Preisaktionen für “F1 22“ zudem neue Käufer anlocken.

Video-Guide mit prominentem Fahrer

Anlass der Aktion ist der Große Preis der USA 2022, der offiziell Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2022 getauft wurde. Am 23. Oktober treten die Fahrer auf dem Circuit of The Americas in Austin gegeneinander an. Wer sich von prominenter Seite ein paar Tipps abholen möchte, sollte sich unbedingt den Video-Guide mit dem McLaren-Piloten Daniel Ricciardo anschauen. Der erfolgreiche F1-Fahrer gibt darin Hinweise für die durchaus anspruchsvolle Strecke Circuit of The Americas.

Kostenloser Rennanzug

Alle im Testzeitraum erspielten Fortschritte werden gespeichert und stehen entsprechend auch nach dem Kauf der Vollversion zur Verfügung. Zudem locken die Macher mit kostenlosen Inhalten zum US-Rennwochenende. Wer sich bis zum 7. November im Spiel in seine Mailbox einloggt, erhält beispielsweise die “Stars and Stripes“-Lackierung, einen Helm, einen Rennanzug, Handschuhe sowie die Podiumsfeier namens “The Griddy“.

Virtuelles Meet & Greet

Dazu lockt eine Herausforderung: Wer in der Ricciardo Hot Lap Challenge die schnellste Runde bis zum 24. Oktober hinlegt, kann ein virtuelles Meet & Greet sowie ein Rennen mit Daniel Ricciardo gewinnen.