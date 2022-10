Aldi verkauft heute dieses günstige Samsung-Handy zum Bestpreis

Ab heute (20. Oktober) haben sowohl Aldi Nord als auch Aldi Süd das Einsteiger-Handy Samsung Galaxy A04s für nur 129 Euro im Angebot. Damit unterbietet Aldi die Konkurrenz deutlich, denn andere Anbieter verlangen für das Gerät mindestens 165 Euro, wie der Preisvergleich beweist – Sie sparen satte 23 Prozent gegenüber dem nächstbesten Preis.

Das Samsung-Handy gibt es in den Filialen vor Ort sowie online bei Aldi Talk zum genannten Bestpreis. Wer ohnehin heute einkaufen muss, kann das Gerät – wenn es noch verfügbar ist – also gleich in den Einkaufswagen packen und mitnehmen. Oder Sie bestellen es gemütlich bei Aldi Talk und warten die kostenlose Lieferung ab.

Lohnt sich das Angebot?

Das Galaxy A04s ist ein gut ausgestattetes Einsteiger-Smartphone. Es trumpft mit einem 6,5 Zoll großen Display auf, das eine Bildwiederholrate von 90 Hertz mitbringt. Außerdem ist der Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh sehr groß, was eine lange Laufzeit verspricht. An Bord ist eine Triple-Kamera auf der Rückseite, deren Hauptkamera Fotos mit 50 Megapixeln knipst.

Der interne Speicher ist mit 32 GB zwar recht klein. Anders als im sehr teuren Flaggschiff Galaxy S22 können Sie beim Galaxy A04s eine Speicherkarte einstecken, um den Speicher um bis zu 1 TB aufzustocken.

Wer also ein günstiges Einsteiger-Smartphone oder Zweit-Handy sucht, der sollte sich das Angebot genauer ansehen. Denn günstiger als bei Aldi bekommen Sie das Gerät derzeit nirgends.

Im Preisvergleich: Samsung Galaxy A04s 32 GB in Schwarz