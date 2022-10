Update auf Firefox 106 bringt nicht nur mehr Farbe

Mozilla hat Firefox 106.0 sowie Firefox ESR 102.4 veröffentlicht. Die Entwickler haben vor allem Schwachstellen und andere Bugs behoben. Firefox bekommt rudimentäre Editiermöglichkeiten für PDF-Dokumente. Firefox View bietet Zugriff auf synchronisierte Tabs. Neue Farbschemata sind ebenfalls im Paket.

Das Update auf Firefox 106 beseitigt mindestens sechs Sicherheitslücken, von denen Mozilla zwei als hohes Risiko ausweist. Dazu gehört eine Schwachstelle in der Javascript-Engine, die pikanterweise durch Googles V8-Sicherheitsteam gemeldet wurde – V8 ist die Javascript-Engine in Chrome/Chromium. Intern gefundene Schwachstellen führt Mozilla nur summarisch auf, ohne ihre Zahl anzugeben. Die eine oder andere davon könnte laut Mozilla möglicherweise ausgenutzt werden, um Code einzuschleusen und auszuführen. Angriffe auf Firefox-Lücken sind zurzeit nicht bekannt.

Neuerungen in Firefox 106

Mit Firefox 106 können Sie in PDF-Dokumenten Anmerkungen in einstellbarer Textfarbe und Schriftgröße machen. Sie können auch Freihandlinien zeichnen, etwa einen Kringel um ein Bild oder eine Textstelle markieren. Dabei können Sie Farbe, Strichstärke und Deckkraft einstellen. Das bearbeitete Dokument können Sie dann speichern.

Firefox 106 Farbwelten fz

Neu ist auch Firefox View, das über eine zusätzliche Schaltfläche links oben erreichbar ist, die Sie auch abschalten oder anderswo platzieren können. Firefox View bietet Zugriff auf kürzlich geschlossene Tabs sowie auf synchronisierte Tabs auf anderen Geräten. Es wirbt auch für neue Farbschemata, die Mozilla (wie schon früher) für begrenzte Zeit anbietet. Die so genannten Farbwelten tragen den Namen „Unabhängige Stimmen“ und bestehen aus sechs Farbschemata in jeweils drei Varianten. Sie sind bis zum 17. Januar 2023 verfügbar, wenn Firefox 108 durch Version 109 ersetzt wird. Ihre ausgewählte Farbwelt bleibt Ihnen erhalten, sofern sie aktiviert ist.

Die Firefox-Entwickler haben auch fleißig am Code für die WebRTC-Unterstützung gearbeitet. Damit soll die Kompatibilität mit Web-Diensten, die den WebRTC-Standard nutzen (etwa für Videokonferenzen), erheblich verbessert werden. So soll nun auch das Teilen des Bildschirms (screen sharing) mit Kommunikationspartnern besser funktionieren. Dies hat bislang oft nicht geklappt, etwa bei Google Meet oder Jitsi Meet.

Wenn sich Firefox nicht automatisch aktualisiert, können Sie das Update mit dem ≡ Menü-Eintrag » Hilfe » Über Firefox manuell anstoßen.

Firefox ESR

Auch Firefox ESR erhält mit Version 102.4.0 ein Sicherheits-Update. Darin haben die Entwickler mindestens vier Lücken gestopft, die sie auch in Firefox 106 geschlossen haben. Darunter ist auch die oben genannte Schwachstelle in der Javascript-Engine. Intern entdeckte Speicherfehler könnten ausgenutzt werden, um eingeschleusten Code auszuführen.

Am 15. November will Mozilla Firefox 107 sowie Firefox ESR 102.5 veröffentlichen, am 13. Dezember sollen Firefox 108 sowie Firefox ESR 102.6 folgen.