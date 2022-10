Warum ich kein neues Handy kaufe!

Jedes Jahr aufs Neue beeindrucken Hersteller wie Samsung, Apple, Google & Co. mit ihrer neuen Smartphone-Generation, die noch mehr Leistung und eine noch bessere Kamera versprechen. Und in den meisten Fällen müssen Sie jährlich mehr ausgeben, um das Top-Modell Ihr Eigen zu nennen. 1.000 bis 2.000 Euro sind keine Seltenheit mehr, sondern eher die Norm!

“Neu” ist zwar schön, doch bringen die neuen Modelle so viele Verbesserungen mit sich, dass ich jedes Jahr auf den Nachfolger umsteigen muss? Mitnichten! Alle neuen Generationen haben ein gemeinschaftliches “Problem”: Sie unterscheiden sich nur im Detail vom jeweiligen Vorgänger, mit kleinen Veränderungen hier und da. Teils müssen Sie mit der Lupe hinsehen, um überhaupt Neuerungen auszumachen.

Günstige Smartphones im Preisvergleich finden

Nehmen wir das normale iPhone 14 als Beispiel. Der Einstiegspreis ist von 899 Euro (beim iPhone 13) auf 999 Euro angestiegen. Für 100 Euro Aufpreis gegenüber dem Vorgänger bekommen Sie nahezu das gleiche Gerät. Der A15-Chip aus dem iPhone 13 ist beim iPhone 14 minimal verbessert und die Kamera hat jetzt einen Blendenwert von f/1.5 statt f/1.6. Okay, und sonst noch? Na ja, im Grunde war es das. Alle echten Neuheiten wie die Dynamic Island, die bessere Kamera oder das Always-On-Feature, die einen Aufpreis rechtfertigen würden, finden Sie nur in den beiden Pro-Modellen.

Auf dem Papier ist der Unterschied also marginal und in der Praxis fast nicht vorhanden. Da kommt natürlich die Frage auf: Warum sollte ich mir ein neues Handy kaufen, wenn es das alte Modell genauso gut kann, es aber deutlich weniger kostet?

Denn seien wir mal ehrlich. So cool es auch ist, etwas Neues in den Händen zu halten. Spätestens nach einer Woche machen wir mit dem Handy genau das, was wir zuvor auch gemacht haben. Klar, zu Beginn probieren wir die neue Kamera in allen möglichen Situationen aus, da sie schließlich meist das Bauteil ist, das die Hersteller am meisten weiterentwickeln. Und auch andere Features wie die Gestaltungsmöglichkeiten Systems oder des Always-On-Display nutzen wir ebenfalls ausgiebig.

Und dann? Nun, danach scrollen wir wie gewohnt durch Instagram und Tiktok, lesen pcwelt.de auf dem Smartphone und chatten auf Whatsapp. Nicht zu vergessen die lustigen Fotos, die von unserem Haustier aufnehmen, wenn es mal wieder zu süß im Schlaf aussieht. Und dafür zahlen wir dann 1.000 Euro oder mehr …

Lieber gebraucht kaufen

Laut einer Umfrage von YouGov 2021 können sich nur 34 Prozent der deutschen Befragten vorstellen, ein gebrauchtes Smartphone zu kaufen. Ich glaube aber, dass die Befragung anders ausgefallen wäre, wenn die Personen den aktuellen Gebrauchtmarkt besser kennen würden. Denn da hat sich einiges getan. Nicht nur sind die Smartphones vieler Nutzer im (sehr) guten Zustand, weil aufgrund des heutigen hohen Wertes der Geräte, die meisten eine Hülle nutzen. Es ist auch deutlich nachhaltiger und vor allem günstiger, als ein Neugerät zu kaufen.

Außerdem gibt es mittlerweile einige Dienste, die gebrauchte Smartphones ankaufen, sie aufbereiten und bei Bedarf mit neuen Akkus oder neuem Display ausstatten und dann zum Kauf anbieten. Die Smartphones sind dann generalüberholt, oder wie man auch sagt “refurbished”. Je nach Zustand können Sie das Handy nicht von einem Neugerät unterscheiden. Ein solcher Anbieter ist beispielsweise Swappie, dessen Werk wir bereits besuchten konnten:

Nach unserem Besuch dort wissen wir, dass die Aufbereitung der Handys gründlicher ist, als wir vorher dachten. In insgesamt 52 Schritten werden die Altgeräte analysiert, in ihre Einzelteile zerlegt, fehlerhafte Komponenten ausgetauscht, wieder zusammengebaut, gesäubert und zuletzt für den Wiederverkauf vorbereitet.

Fazit

Ich nutze also lieber mein “altes” Google Pixel 6 Pro weiter, ohne auf das Pixel 7 Pro zu wechseln. iPhone-Nutzer der letzten Generationen brauchen auch nicht wechseln, dafür ist zu iPhone 14 zu ähnlich für zu viel Geld.

Bevor Sie also Ihr Konto plündern, um auf die neueste Smartphone-Generation zu springen, ziehen Sie unbedingt den Gebraucht/refurbished-Markt in Betracht oder kaufen Sie eine “ältere” Generation der letzte zwei Jahre, die Sie im Einzelhandel bei Amazon, Media Markt und Co. zu deutlich attraktiveren Preisen bekommen, als die neuen Modelle.