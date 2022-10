Bundesinnenministerin beruft BSI-Chef ab

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat Arne Schönbohm, den umstrittenen Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), abberufen. Das berichtet die Tagesschau unter Berufung auf einen Sprecher des Ministeriums. Schönbohm steht wegen möglicherweise mangelnder Distanz zu russischen Geheimdienstkreisen über den umstrittenen Verein “Cyber-Sicherheitsrat Deutschland” in der Kritik. Laut BR soll ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet werden. Gegenüber dem Spiegel sagte der in Ungnade gefallene Schönbohm, dass er selbst um die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gebeten habe, damit die gegen ihn erhobenen Vorwürfe geklärt werden würden.

Jan Böhmermann hat in seiner Sendung ZDF Magazin Royale (Sie finden hier ganz unten in der Mediathek die entsprechende Sendung) diesen bis dato nur in Fachkreisen bekannten Sachverhalt einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht.