Online Schach spielen – gratis, ohne Installation und ohne Apps

Schachfreunde können online Schach spielen, ohne eine App zu installieren oder ein Smartphone zu benutzen. Denn über verschiedene Webseiten können Sie zu einer Partie Schach gegen Computer oder auch gegen Freunde direkt im Webbrowser antreten. Dazu kommt die Möglichkeit auch an Turnieren teilzunehmen oder Schachprobleme/-rätsel online zu lösen. Wir stellen die bekanntesten Plattformen vor, auf denen Sie Schach online spielen.

Deutscher Schachbund: Gratis gegen das Schachprogramm Fritz spielen

Der deutsche Schachbund bietet auf seiner Webseite die Möglichkeit direkt gegen das bekannte Schachprogramm Fritz von der Firma Chessbase zu spielen. Normalerweise müssen Sie Fritz kaufen und installieren. Über den deutschen Schachbund können Sie aber auch kostenlos im Webbrowser gegen Fritz spielen, eine Installation ist nicht notwendig.

Schachprogramm Fritz kaufen

Beim Schachbund können Einsteiger, aber auch Fortgeschrittene und Vereinsspieler Schach üben. Sie rufen nur die Webseite auf, stellen rechts oben bei „Stufe“ die gewünschte Schwierigkeitsstufe ein und können sofort mit dem Spielen beginnen. Die Bedienung ist intuitiv. Wenn Sie sich anmelden, können Sie auch an einer Rangliste teilnehmen. Das Spielen geht aber auch ohne Anmeldung.

Schach-spielen.eu: Schachspielen gegen Freunde oder Computer

Auf der Webseite schach-spielen.eu können Sie ebenfalls sofort mit dem Schachspielen beginnen, ohne sich anzumelden. Sie können gegen Freunde spielen oder gegen den Computer. Sie wählen zu Beginn, ob Sie schwarz oder weiß spielen wollen und die Schwierigkeitsstufe. Jede Partie erhält einen Link, den Freunde aufrufen können. Diese sehen den Stand des Spiels und können daher in Echtzeit zuschauen. Die Webseite richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Auch hier ist keine Anmeldung notwendig, um sofort mit dem Spielen zu beginnen.

Chess.com: Schach gegen verschiedene Computer, Partien nachspielen, an Turnieren teilnehmen

Auf der Webseite Chess.com spielen Sie gegen verschiedene Computer. Auf der Seite können Anfänger auch Schach lernen und zum Beispiel verschiedene Eröffnungen üben. Melden Sie sich kostenlos an der Webseite an, können Sie auch gegen Freunde spielen und sogar an Turnieren teilnehmen. Außerdem können Sie bei anderen Spielen live zuschauen. Beim Starten einer Partie können Sie auswählen, ob Sie Einsteiger sind, Anfänger, Fortgeschrittener oder sogar Turnierspieler. Die Seite richtet sich daher an alle Schachspieler. Es gibt auf der Seite auch die Möglichkeit Blitzschach zu spielen, also Züge innerhalb bestimmter Zeitabschnitte abzuschließen. Darüber hinaus können Sie auf Chess.com auch Meisterpartien nachspielen und dadurch verschiedene Schachtaktiken üben.

Schach.de: Schach lernen, spielen oder online auf Vereinsniveau spielen

Auf der Webseite Schach.de können Sie online Schach spielen und auch Schach lernen. Außerdem können Sie auch hier online gegen andere Spieler online Schach spielen und gegen die Software Fritz. Zusätzlich können Sie auf der Webseite auch auf Vereinsniveau spielen. Vieles geht ohne Anmeldung, um alle Vorteile der Seite zu nutzen, sollten Sie aber ein kostenloses Konto erstellen. In diesem Fall können Sie auch an Turnieren teilnehmen. Das ist aber nur optional. Für ein gelegentliches Schachspiel gegen einen Computer ist keine Anmeldung notwendig.

Chess24.com: Schach online gegen anderen Menschen spielen

Auf Chess24.com können Sie online auf verschiedenen Wegen Schach spielen. Auch hier können Sie Blitzschach spielen und in wenigen Sekunden mit der Partie beginnen, ohne sich anmelden zu müssen. Sie können auf der Webseite auch gegen andere menschliche Gegner spielen, die auf Basis Ihrer Vorgaben ausgewählt werden. Auf der Webseite können Sie aber auch sofort gegen einen Schach-Computer antreten. Beim Starten einer Partie können Sie den Schwierigkeitsgrad auswählen. Die Seite bietet viele Möglichkeiten und Auswahlkriterien, sodass auch Fortgeschrittene Spieler schnell fündig werden.

Schachonline.ch: Online Schach spielen und an Turnieren teilnehmen

Auf der schweizerischen Webseite Schachonline.ch können ebenfalls Anfänger und Fortgeschrittene gegen Computer und gegen anderen Menschen spielen. Beim Start eines Spiels können Sie auswählen, ob Sie nur aus Spaß spielen oder ein ambitionierter Klubspieler sind, mit mehr Erfahrung. Die Seite richtet sich aber eher an erfahrene Schachspieler, die auf Basis ihrer Auswahl Schach gegen einen Computer oder gegen andere Menschen spielen wollen. Dazu kommt die Möglichkeit, an Turnieren teilzunehmen. Natürlich können auch Anfänger hier spielen, in diesem Fall können Sie ihre Schwierigkeitsstufe ausführlicher einstellen.

Schacharena.de: Die Schach-Community

Bei Schacharena.de geht es, neben dem eigentlichen Schachspielen, auch um die soziale Interaktion mit anderen Teilnehmern auf der Plattform. Das Spielen gegen andere Spieler oder das Teilnehmen an Turnieren ist auf der Seite nur nach einer kostenlosen Anmeldung möglich. Danach können Sie auswählen, gegen welchen menschlichen Gegner auf der Liste sie spielen wollen. Die Seite ist in den meisten Fällen nicht für Anfänger geeignet, sondern vor allem für Vereinsspieler oder zumindest für Spieler mit Erfahrung.

ShredderChess.com: Schach gegen Computer und Aufgabe des Tages

Auf der Webseite ShredderChess.com spielen Sie gegen einen Computer in den Stufen Leicht, Mittel und Schwer. Nach dem Aufrufen der Seite können Sie sofort mit dem Spielen beginnen, Sie müssen sich nicht registrieren oder einen Gegner auswählen. Auch innerhalb der Partie können Sie die Schwierigkeitsstufe anpassen. Die Seite richtet sich aber eher an Anfänger und leicht fortgeschrittene Spieler. Der Schachcomputer hält sich immer etwas zurück, sodass Vereinsspieler oft keine Herausforderung mehr finden.

Interessant ist auf der Webseite auch das „Schachproblem des Tages“. Hier können Sie ein Schachproblem lösen, in dem Sie den besten Zug auswählen. Dadurch können Anfänger Schachprobleme in der Praxis lösen und besser üben, aber auch erfahrende Spieler können hier noch einiges an Erfahrung sammeln.

50Plus.de: Schach gegen den Computer spielen

Auf der Webseite 50Plus.de können Sie sofort eine Schachpartie gegen den Computer beginnen. Sie können über die Schaltflächen unten auswählen, ob Sie schwarz oder weiß spielen wollen und welche Schwierigkeitsstufe der Schach-Computer haben soll. Die Schwierigkeit können Sie auch während der Partie anpassen. Das Spiel beginnt sehr schnell und die Seite erfordert weder eine Anmeldung noch werden Turniere und andere Dinge geboten. Hier geht es vor allem um das Schachspielen mit einem Klick, ohne Turniere, soziale Interaktion oder sonstige Spielereien.

SparkChess.com: Schachspielen im Mehrspielmodus

Auf der Seite SparkChess.com können Sie Schach lernen oder online Ihre Schachkennnisse vertiefen. Zusätzlich steht auf der Seite mit „Herausforderung“ noch ein Mehrspielermodus zur Verfügung, bei dem Sie gegen Freunde oder gegen mehrere andere Spieler antreten können. Im Gegensatz zu den meisten anderen Plattformen sieht das Schachbrett auch tatsächlich aus, wie ein Schachbrett, was das Erlebnis sehr viel immersiver macht.

SpielAffe.de: Spielend Schach lernen, Multiplayer und Abwandlungen wie Solitare Chess & Co.

Auf der Webseite SpielAffe.de gibt es verschiedene Abwandlungen des Schachspiels, mit dem auch Kinder und Anfänger spielend Schachlernen oder Spezialspiele wie Solitaire Chess, Schach-Puzzle und weitere Abwandlungen spielen können. Auch Multiplayer-Schach ist auf der Seite möglich. Die Seite richtet sich vor allem Anfänger, die etwas Abwechslung suchen und schachartige Spiele bevorzugen. Die Grafik der Spiele ist nicht sehr modern, dafür bietet die Seite aber einiges an Abwechslung und es gibt auch Online-Schachspiele und 3D-Schach, das Sie gegen den Computer spielen können.