Next DB Navigator: Neue Bahn-App und neue bahn.de-Webseite

Die Deutsche Bahn AG hat den Next DB Navigator veröffentlicht. Passend dazu gibt es auch eine neue next.bahn.de-Webseite. Die neue App und die neue Webseite existieren vorerst parallel neben der bisherigen App DB Navigator und der bisherigen bahn.de-Webseite. Vorausgegangen war ein längerer Beta-Test.

Die Neuerungen

Die Bahn verspricht eine bessere Benutzerführung und eine schnellere Suche nach dem richtigen Ticket. Die App Next DB Navigator bringt “Welcome Screens” zur Begrüßung nach der Installation und “Reisebegleitung” mit Informationen zur aktuellen Reise samt Handlungsempfehlungen in Echtzeit (wie gut das in der Praxis funktioniert, muss sich noch zeigen).

Sie können über die App und Ihr Kundenkonto auch Angebote für eine andere Person buchen. Die App soll Ihnen auch regionale Ticket-Angebote präsentieren und natürlich können Sie über die App auch die Bahncard kaufen. Sie können zudem Bahncard-Rabatte in der App bündeln und auch internationale Angebote einholen: Das soll für Österreich, Tschechien, die Schweiz, Frankreich und Italien möglich sein.

Die Bahn will die Inhalte der Next-DB-Navigator-App in nächster Zeit weiter ausbauen. Alle Funktionen von Next DB Navigator stellt die Bahn hier vor und den Funktionsumfang der Webseite next.bahn.de können Sie hier nachlesen. Hier finden Sie außerdem die FAQ zur neuen App.

Sie können ein vorhandenes Bahn.de-Konto auch in der neuen App und auf der neuen Webseite verwenden.

Damit Sie sich nicht zu sehr über die neue App und die neue Webseite freuen: Die Bahn erhöht im Dezember 2022 die Preise um durchschnittlich 4,9 Prozent.

Sie können sich den neuen Next DB Navigator hier für iOS und hier für Android herunterladen.

Neben der neuen next.bahn.de-Webseite soll die bisherige bahn.de-Webseite vorerst weiter bestehen.