Edge: Cloud-Gaming-Handheld von Razer

Razer hat am Wochenende die finale Version seines Gaming-Handhelds Edge präsentiert. Die Hosentaschen-Konsole soll als WLAN-Version zum Preis von 399,99 US-Dollar im Januar 2023 in den USA erscheinen. Im ersten Quartal folgt in Kooperation mit dem Mobilfunkanbieter Verizon außerdem eine 5G-Ausführung, welche die Ultrabreitband- und Sub-6GHz-Netzwerke des US-Anbieters unterstützt.

Android 12 und AMOLED-Panel mit 144 Hz

Der Razer Edge läuft auf Android 12. Im Gehäuse werkelt Qualcomms G3X Gen 1-Chipsatz. Das Gerät besteht aus einem Tablet mit 6,8 Zoll Bildschirmdiagonale und zwei Controller-Einheiten, die links und rechts mit dem Gehäuse verbunden werden können – ähnlich wie bei der Nintendo Switch. Haptisches Feedback in den Controller-Einheiten und ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss sind ebenfalls an Bord. Das Display im Edge ist ein OLED-Panel mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln. Der Bildschirm erlaubt eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz. Zur weiteren Ausstattung gehören 8 GB LPDDR5-RAM, 128 Gigabyte interner Speicher, Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6E-Konnektivität. Der interne Speicher kann per MicroSD-Karte erweitert werden.

Selfie-Kamera und Akku mit 5.000 mAh

Praktisch für Twitch-Streamer: Der Razer Edge verfügt über eine Selfie-Kamera, die mit 5 Megapixeln auflöst. Der integrierte Akku fasst 5.000 mAh. Der Handheld unterstützt Android-Games, eignet sich aber auch für Cloud-Gaming via Xbox Cloud Gaming oder Nvidia GeForce Now. Razer ist mit seinem Edge zwar nicht der erste Hersteller mit einem Cloud-Gaming-Handheld. Mit seinen Hardware-Spezifikationen stellt der Edge jedoch den G Cloud Gaming Handheld von Logitech in den Schatten. Der Preis liegt dafür nur 50 US-Dollar über dem Logitech-Konkurrenten.

Wann erscheint der Handheld in Europa?

Der Release-Termin Anfang 2023 gilt aktuell nur für die USA. Wann und ob der Razer Edge auch in Europa erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Der Logitech G Cloud soll ab Anfang 2023 in einer WLAN-Variante in Europa erhältlich sein.