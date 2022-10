Das sind die aktuellen Tiktok-Trends

Ob man sich den Umsatz oder die Download-Zahlen ansieht: TikTok steht in allen App-Charts auf Platz eins. Besonders in Indien erfreut sich die quirlige Plattform enormer Beliebtheit, den Rest der Welt hat sie aber auch längst in ihren Bann geschlagen. Rund eine Milliarde aktive Nutzer gibt es insgesamt. Die ehemals unter dem Namen „Musical.ly“ bekannte App spricht zwar vorwiegend Kinder und Jugendliche an, fesselt aber auch manchen Erwachsenen ans Display.

Nutzer erstellen bei TikTok kurze oder auch mal längere Videos, oft mit musikalischer Untermalung – und das ist eigentlich schon das ganze Rezept. Ging es früher noch vor allem Popmusik und Playback-Clips, so haben sich die Inhalte heute breit aufgefächert: Von Comedy über Beauty bis hin zu Do-It-Yourself-Videos und Extremsport-Einlagen flutet TikTok täglich ein riesiges Publikum mit trendigen Clips. Die momentan besonders angesagten Themen finden Sie hier.

10 aktuelle TikTok-Trends

TikTok lebt im Besonderen auch von seiner Nachahmer-Kultur: Es sind also nicht nur individuelle Videos, die Nutzer anziehen, sondern Trends und Challenges, die man alleine oder mit Freunden nachmachen kann. Auf diese Weise entstehen thematisch und oft auch akustisch identische Clips, die sich anhand der dargestellten Personen, Effekte und Hintergründe unterscheiden. Diese Trends waren zuletzt besonders erfolgreich.

1. You’ve been a great help today

Typische TikTok-Komik: Über eine Tonspur, die mit dem Satz „You’ve been a great help today“ beginnt, verabschieden sich scheinbare Kollegen nach der Arbeit. Die lieblich dahingesäuselte Danksagung wird von einem sarkastischen Vermerk flankiert: Tatsächlich hat der Verabschiedete nämlich gar nichts geleistet.

2. „Say So“-Tanz

Hier geht es um eine Tanzeinlage aus dem Musikvideo des Songs „Say So“ von Doja Cat. Es ist einer der zurzeit meist gestreamten Songs überhaupt. Die Musik ist leichtgängig und die Choreografie dazu ist dynamisch aber nicht besonders komplex – ideal für ein virales Video also.

3. „Everything is Awful“

Trifft den Zeitgeist: Bei diesem TikTok-Trend läuft die Tonspur aus der verlinkten (und inszenierten) Nachrichten-Show. In mal mehr oder weniger langen eigenen Clips filmen Nutzer ihre Haustiere oder gucken selbst stumm aber vielsagend in die Kamera. Oft kommen Bildunterschriften (Captions) zum Einsatz, mit denen TikToker ihre eigenen Probleme vorstellen – oder eben Dinge, die aktuell alles andere als optimal laufen.

4. „Im Good (Blue)“ Song

Coversong mit Ohrwurm-Garantie: Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Chart-Hit „Blue“ von Eiffel 65 aus dem Jahr 1999. Nicht? Dann einfach mal ins Cover reinhören, da fällt der Groschen bestimmt. Das Remake fängt Hörer mit der gleichen Grundmelodie ein, textlich und vom Gesang her ist die Neuauflage von David Guetta und Bebe Rexha aber weniger schräg. Mehr als 150.000 Video-Clips hat die neue Version bei TikTok schon inspiriert.

5. #Re-CreatingTheObjekt

Spontan und kreativ: Unter diesem Hashtag finden sich bei TikTok Videos von Personen, die mit Ihrer Körperhaltung allerlei Gegenstände darstellen. Üblicherweise zeigt die Kamera dabei zuerst ein mehr oder weniger zufälliges Objekt, woraufhin eine Begleitperson aufgefordert wird, den Gegenstand nachzuahmen. Mit der Zeit wurden die Aufgaben immer raffinierter. Spätestens wenn man versucht, Luftpolsterfolie mimisch zu kopieren, kommen auch Kreative an ihre Grenzen.

6. „Can‘t Touch This“-Tänze

MC Hammer lässt grüßen: Zum Hiphop-Hit des US-Rappers gehen allerlei Tanzeinlagen um die TikTok-Welt. Der Song hat zwar schon über 30 Jahre auf dem Buckel (Veröffentlichung: 1990), das hat seiner Anziehungskraft zumindest auf TikTok wohl nicht geschadet. Die Darsteller im Video haben sicher eine Weile geübt, die Choreographie ist nämlich nicht gerade einfach.

7. #FreezeFramePhoto

Video zum Foto machen: Zu oft ziemlich Bass-lastigen Hiphop-Tracks zeigen TikToker unter dem HashTag „FreezeFramePhoto“ wieder kleine Tänze – bis spontan das Bild einfriert. Dafür gibt es in der TikTok-App einen eigenen Effekt. Hat man den ausgewählt, wird er beim Videodrehen per Displaytippen aktiviert – während die Aufnahme weiterläuft. Im fertigen Video setzt sich die Filmspur nach dem Freeze-Effekt dann geschmeidig fort.

8. #DailyVlog oder #TäglicherVlog

Hier geht es um die Kernfunktion von Social Media: Andere am eigenen Privatleben teilhaben zu lassen. Der Gedanke ist also beileibe nichts Neues, die TikTok-Variante ist zurzeit aber ziemlich beliebt. Meistens fassen Nutzer dabei Ihren Tagesablauf in weniger als einer Minute zusammen.

9. #youbetterfixmyentirelife

Eine kleine Dosis Sarkasmus: Wahlweise kleine Hilfsmittel aus dem Alltag, Haustiere oder einfach nur Kekse werden unter diesem Hashtag mit großen Erwartungen konfrontiert – nämlich das ganze Leben des jeweiligen TikTokers wieder in Ordnung zu bringen. Die oft nur sekundenlangen Clips beginnen immer mit der gleichen Flüsterstimme und einem (nur gedachten) Augenzwinkern.

10. #baddestofthemall

Einfach mal wohlfühlen: Zur Musik eines TikTokers (Ian Asher – Original Sound) tanzen oder flanieren Leute fröhlich die Straße entlang. Die Grundstimmung dieser Videos ist positiv und sonnig, das hat natürlich reihenweise Nachahmer gefunden. Kleine (oder größere) Tanzeinlagen sind dabei immer gerne gesehen – genau wie im verlinkten Video.

TikTok-Trends sind flüchtig – so bleiben Sie am Ball

Die TikTok-Welt dreht sich ziemlich schnell, Trends haben dort oft eine kurze Halbwertzeit. Aber keine Sorge, mit der App kann man schnell finden, was aktuell angesagt ist.

Per Suchfunktion

In der Suchleiste können Sie bequem nach allen Themen oder Hashtags suchen, die Ihnen in den Sinn kommen. Dabei macht TikTok auch Suchvorschläge, die sich besonders an aktuell beliebten Inhalten orientieren.

Über den Button „Freund*innen“

Vor ein paar Monaten hat TickTock den „Entdecken“-Button gestrichen und dafür eine Verknüpfung für Feeds von Freunden hinzugefügt. Da finden wir jetzt Beiträge von importierten Kontakten und von Nutzern, denen wir mit der App folgen. Es werden aber auch Videos von Followern angezeigt, die uns zwar folgen, denen wir aber nicht zurückfolgen.

Hinweis: Im Bereich „Freund*innen“ gibt es eine Suchleiste, die eine ähnliche Funktion bietet, wie der alte „Entdecken“-Button. Hier können Sie auch nach Themen und Challenges suchen.

Persönlicher Feed „Für Dich“

Mit jedem Video, dass man bei TikTok ansieht und mit jedem Suchbegriff lernt einen auch der Algorithmus besser kennen. Mit zunehmender Nutzung werden dann auch die Video-Vorschläge im Bereich „Für Dich“ („For You“) genauer an persönliche Vorlieben angepasst. Dabei versucht TikTok stets, Nutzer an aktuellen globalen Trends teilhaben zu lassen. Es ist einer der zentralen Verknüpfungspunkte innerhalb der TikTok-Community.

So entstehen TikTok-Trends

Virale Videoclips sind das Kernkonzept von TikTok. Aber wie entstehen diese Hypes eigentlich? Auf der Social-Media-Plattform werden täglich etliche Millionen Nutzer mit frischen Videos versorgt. Hashtags erlauben dabei die Verlinkung thematisch ähnlicher Inhalte. Wenn dann einzelne Challenges, Musikvideos oder das Nachahmen von ikonischen Filmszenen an Beliebtheit gewinnen, kann man solche Inhalte über Hashtags leicht finden und natürlich zählbar machen. So kann der TikTok-Algorithmus im Hintergrund auch schnell herausfinden, was sich im Auftrieb befindet und solche Inhalte gezielt verteilen: Ein neuer Trend ist geboren.