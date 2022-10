So teuer ist PC-Gaming wirklich: Wir haben den Stromverbrauch gemessen

PC-Gaming ist eine teure Angelegenheit. Oder? Wir haben den Stromverbrauch eines PC-Gaming-Setups gemessen und die tatsächlichen Kosten berechnet – und ob RGB-Beleuchtung oder das Genre den Stromhunger beeinflussen.

Das Gaming-Setup im Detail

Eins vorab: Das nun vorgestellte Gaming-Setup zählt zur Oberklasse und spiegelt damit nicht unbedingt die breite Masse der PC-Gamer in Deutschland wider. Der Gaming-PC besteht aus folgenden Komponenten:

Um das Gaming-Setup zu komplettieren, fehlt es natürlich noch an ordentlicher Peripherie, die sich wie folgt zusammensetzt:

So haben wir gemessen

Um unsere Messungen durchzuführen, haben wir sichergestellt, dass letztlich alle oben genannten Komponenten über eine Steckdose angeschlossen sind. Um die komplette Leistungsaufnahme zu messen, nutzen wir die Kombination aus der Smart Home Zentrale CCU3 und einer Schalt-Mess-Steckdose, beides von Homematic IP.

. Um die komplette Leistungsaufnahme zu messen, nutzen wir die Kombination aus der Smart Home Zentrale CCU3 und einer Schalt-Mess-Steckdose, beides von Homematic IP. Friedrich Stiemer

Bei den Messungen sind wir aber noch mehr ins Detail gegangen: Wir haben die Leistungsaufnahme des Gaming-Setups einmal mit voller RGB-Beleuchtung (Regenbogen-Farbwechseleffekt), und einmal ohne gemessen. Zusätzlich haben wir dann wiederum jeweils drei unterschiedliche Spiele-Genres gezockt: Einen First-Person-Shooter (Call of Duty: Vanguard), ein Strategiespiel (Farthest Frontier) und ein Rennspiel (GRID: Legends). Gespielt wurde ohne Einschränkungen der Bildrate in 2.560 x 1.440 Pixel und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz mit stets maximalen Grafikdetails.

Der schnelle Shooter Call of Duty: Vanguard erweist sich von allen gemessenen Spielen als der Titel mit der höchsten Leistungsaufnahme. Friedrich Stiemer

Genre und RGB beeinflussen die Leistungsaufnahme

Tatsächlich haben das Spiele-Genre und die RGB-Beleuchtung des Gaming-Setups Einfluss auf die Energiekosten – mal etwas mehr, mal etwas weniger, wie unsere Tests zeigen. So erweist sich der schnelle Shooter “Call of Duty: Vanguard” von allen gemessenen Spielen als der Titel mit der höchsten Leistungsaufnahme. Bei voller RGB-Beleuchtung zieht unsere Gaming-Station im Schnitt 630 Watt aus der Steckdose, ohne RGB sind es dann „nur“ noch 605 Watt. Das ist ein Unterschied von etwa vier Prozent. Wenig überraschend fordert das Strategiespiel “Farthest Frontier” am wenigsten Energie, das Autorennspiel “GRID: Legends” liegt ziemlich genau dazwischen.

Spiel Durchschnittliche Leistungsaufnahme Call of Duty: Vanguard (RGB) 630 Watt Call of Duty: Vanguard (ohne RGB) 605 Watt Farthest Frontier (RGB) 605 Watt Farthest Frontier (ohne RGB) 582 Watt GRID: Legends (RGB) 619 Watt GRID: Legends (ohne RGB) 559 Watt

So berechnen wir die Energiekosten fürs Zocken

Unser Rechenweg für die Kostenkalkulation: Die Wattzahl des Gaming-Setups wird mit der jeweiligen Laufzeit in Stunden multipliziert. Dieses Ergebnis teilen wir durch 1.000, um die Kilowattstunden (kWh) zu ermitteln. Denn so rechnet auch der Energieversorger den Strom mit Ihnen ab. Schlussendlich multiplizieren wir die Kilowattstunden mit dem aktuellen Durchschnittspreis für Strom in Höhe von 53,83 Cent/kWh (Quelle & Stand: Verivox.com, Oktober 2022). Auf diese Weise erhalten wir die folgenden Stromkosten für die jeweils zugrunde liegende Laufzeiten:

Spiel Kosten 8 Stunden Laufzeit Kosten 4 Stunden Laufzeit Call of Duty: Vanguard (RGB) 2,71 Euro 1,36 Euro Call of Duty: Vanguard (ohne RGB) 2,61 Euro 1,30 Euro Farthest Frontier (RGB) 2,61 Euro 1,30 Euro Farthest Frontier (ohne RGB) 2,51 Euro 1,25 Euro GRID: Legends (RGB) 2,67 Euro 1,33 Euro GRID: Legends (ohne RGB) 2,41 Euro 1,20 Euro

So viel kostet das Zocken im Jahr

Und was macht das aufs Jahr gerechnet? Wer pro Woche also insgesamt acht Stunden zockt, was knapp dem aktuellen Durchschnitt entspricht laut einer Bitkom-Studie, und diesen Wert mit 52 multipliziert (1 Jahr = 52 Wochen), der kommt beispielsweise bei Call of Duty: Vanguard mit aktivierter RGB-Beleuchtung (siehe oben) auf Kosten von stolzen 141 Euro. Ohne RGB wären es 136 Euro. Wer also auf RGB verzichtet, der kann sich ein paar Euro im Jahr an Stromkosten sparen.

Fazit: Aktuell ein teurer Spaß

Wer also noch mehr zockt als in unserer Beispielrechnung, der wird in der aktuellen Zeit ordentlich zur Kasse gebeten, sofern der- oder diejenige nicht selbst auf irgendeine Weise Strom produziert. Wer also peinlich genau auf jeden Cent achten muss, da auch noch alle anderen Lebenshaltungskosten steigen, wird sich zurzeit wohl etwas in Sachen PC-Gaming einschränken müssen. Unsere Tipps: Senken Sie den Stromverbrauch Ihrer Grafikkarte, indem Sie sie undervolten (zum Artikel). Schließlich ist die GPU eine der Strom-gierigsten PC-Komponenten. Außerdem gibt’s noch Windows-Einstellungen und weitere Optionen, um die Energiekosten zu drosseln. Diese haben wir im Artikel Strom sparen bei PC, NAS, TV & Co. für Sie zusammengefasst.