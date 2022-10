So sehen Sie die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland

Am 25. Oktober 2022 sieht man von Europa, dem westlichen Asien, Nordost-Afrika sowie vom östlichen Grönland aus eine partielle Sonnenfinsternis. Die Erde liegt dann also im Halbschatten des Mondes, der Erdtrabant verdeckt den Blick von der Erde auf die Sonne also nur teilweise. Ein echtes Spektakel, bei dem der Tag zur Nacht wird und sogar die Vögel mit dem Zwitschern aufhören, gibt es am 25.10. also nicht zu sehen.

Die NASA hat hier eine Illustration veröffentlicht, die den Verlauf der Sonnenfinsternis genau zeigt. In Deutschland wird der Mond die Sonne aber nur sehr eingeschränkt bedecken. In Nordostdeutschland sehen Sie die partielle Sonnenfinsternis noch am ehesten. In Südwestdeutschland dagegen wird die Bedeckung nur noch Werte von knapp über 15 Prozent erreichen. Eine Auswahl der Bedeckungswerte liefert Wikipedia. Auf dieser Seite finden Sie zudem alle Details zu der Finsternis und sogar eine Animation davon. Sie können dort außerdem Ihren Standort eingeben und sehen dann, wie stark die Abdeckung bei Ihnen ist.

Der genaue Zeitpunkt

Falls Sie die Sonnenfinsternis trotzdem genau verfolgen wollen, so sollten Sie am 25.10.2022 gegen 11 Uhr vormittags ins Freie gehen. Denn in Deutschland gibt es das astronomische Phänomen ab circa 11.07 Uhr zu sehen. Es dauert rund zwei Stunden und erreicht in Deutschland seinen Höhepunkt je nach Standort zwischen 12:10 Uhr und 12.14 Uhr.

Vorsicht: Sonnenfinsternisbrille tragen

Sie wollen die partielle Sonnenfinsternis genau beobachten? Dann machen Sie das keinesfalls mit bloßem Auge. Setzen Sie stattdessen unbedingt eine Schutzbrille auf, die speziell für das Betrachten einer Sonnenfinsternis gebaut wurde. Andernfalls kann Ihr Auge ernste Schäden nehmen.

Solche Sonnenfinsternisbrillen (SoFi-Brille) können Sie für wenig Geld bei Amazon kaufen. Falls Sie ganz sichergehen wollen, geben Sie ein paar Euro mehr aus und kaufen diese bei einem Optiker.

Sonnenfinsternisbrille kaufen

Eine Sonnenbrille reicht übrigens für das Betrachten einer Sonnenfinsternis nicht aus. Schweißerbrillen wiederum können als Augenschutz ausreichend sein, müssen hierfür aber eine bestimmte Norm erfüllen (mindestens Schutzstufe 14). Informationen zum richtigen Schutz der Augen lesen Sie hier.