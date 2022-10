Nach Kritik: Nvidia bringt doch keine RTX 4080 12 GB

Still und heimlich hat Nvidia am Wochenende auf seiner Webseite bekannt gegeben, dass die RTX 4080 mit 12 GB zurückgezogen wird. Der Hintergrund: Nvidia hatte bei der Präsentation seiner Ada Lovelace GPUs zwei RTX 4080 Modelle angekündigt. Eine mit 16 GB Grafikspeicher und eine mit 12. Doch das war nicht der einzige Unterschied – die Karten setzten auf unterschiedliche Chips – einmal den AD103 und einmal AD104. Die 16 GB Variante verfügt außerdem über 33% mehr Cuda-Kerne, ein breiteres Speicherinterface und wäre entsprechend deutlich leistungsfähiger gewesen. Nvidia hatte zuletzt selbst noch Benchmarks der 4080-Karten veröffentlicht, in denen die 16 GB Version bis zu 30 % schneller als die 12-GB-Variante war – und das bei Karten mit quasi dem gleichen Namen.

Auf diese Strategie folgte viel Kritik von Experten und Fans, auch wir haben die Problematik dahinter ausführlich erläutert. Die Namensgebung sorgte für viel Verwirrung und die Vermutung liegt nahe, dass die Karte eigentlich als 4070 oder 4070 Ti geplant war und dass auf diese Weise der hohe Einstiegspreis verschleiert werden sollte. Immerhin liegt der Preis der 12-GB-Karte bei 1099 Euro – 600 Euro mehr als die RTX 3070 zum Launch gekostet hat.

Auf der offiziellen Webseite sind die Informationen rund um die RTX 4080 12 GB nahezu vollkommen verschwunden, zumindest alle Verweise auf die technischen Spezifikationen, der Preis ist kurioserweise noch gelistet.

Offenbar hat Nvidia nach der deutlichen Kritik von allen Seiten Konsequenzen gezogen. In einer kurzen Meldung schreibt Nvidia:



„Die [GeForce] RTX 4080 12 GB ist eine fantastische Grafikkarte, aber sie trägt nicht den richtigen Namen. Zwei GPUs mit der Bezeichnung [GeForce] RTX 4080 zu haben, ist verwirrend.”

Nvidia drückt also den Unlaunch-Button – mehr Informationen gibt es aktuell nicht. Das Unternehmen bestätigt allerdings, dass die RTX 4080 16 GB am 16. November erscheinen soll. Doch was bedeutet das für Gamer?

Erstmal ist es ein guter Schritt, dass Nvidia auf die Community hört und den Fehler korrigiert – andererseits muss man sich die Frage stellen, warum Nvidia nicht von Anfang an eine transparente und kundenfreundliche Namensgebung genutzt hat. Offen ist außerdem, wie es jetzt weitergeht, schließlich sind die Karten bereits produziert. Gamers Nexus hat dazu erfahren, dass Nvidia wohl den Boardpartnern die Kosten für die produzierten Verpackungen erstatten will, denn die müssen jetzt schließlich alle eingesammelt und vernichtet werden. Die interessantere Frage ist, was mit den bereits produzierten Grafikkarten passiert. Entsorgt werden sie wohl kaum, stattdessen ist es ziemlich wahrscheinlich, dass diese jetzt tatsächlich als 4070 oder 4070 Ti auf den Markt kommen. Das bedeutet, diese müssen nicht nur äußerlich, sondern auch im BIOS umgelabelt werden. Aber hier könnte der nächste Haken lauern, laut Gamers Nexus gibt es zwei Optionen: Entweder Nvidia behält die Leistungsdaten bei und stellt die Karte einfach als 4070 oder 4070 Ti in die Läden, oder Nvidia beschneidet die Leistungsdaten treiberseitig – etwa indem der Takt heruntergeschraubt wird. Damit würde Nvidia aber nur weiteren Ärger auf sich ziehen. Immerhin soll wohl der Preis definitiv sinken. Gamers Nexus zitiert hier einen Nvidia-Partner: “They are not that stupid to keep the same price.”

Insgesamt ist es als positiv zu bewerten, dass Nvidia einen Fehler eingesteht und versucht diesen zu beheben. Wobei es noch unklar ist, wie genau Nvidia mit der RTX 4080 12 GB weiter verfahren wird. Auf jeden Fall zeigt sich, dass die Community immer noch einen starken Einfluss auf das Unternehmen hat: am Ende entscheiden die Konsumenten mit ihrer Kaufentscheidung, ob ein Produkt ein Erfolg oder Misserfolg wird.