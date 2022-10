RTX 4090: Schneller als zwei RTX 3090 mit SLI?

Mit der Geforce RTX 4090 hat Nvidia sein neues Grafikkarten-Flaggschiff in den Handel gebracht. Die GPU ist sehr schnell und lässt das bisherige Spitzenmodell RTX 3090 Ti deutlich hinter sich. In einem Vergleich wollten die Betreiber des Youtube-Kanals Benchmark Lab herausfinden, wie schnell die GPU genau ist. Hierfür haben sie der RTX 4090 ein System mit zwei per SLI verbundenen RTX 3090 gegenübergestellt. Zwar spielen per SLI (Scalable Link Interface) verbundene Grafikkarten heutzutage nur noch eine untergeordnete Rolle. Dennoch kann der Vergleich zeigen, welche Fortschritte Nvidia bei seiner neuen GPU-Generation vorweisen kann.

Neun Spiele mit 4K-Auflösung

In neun Spielen mit DirectX 11, DirectX 12 und Vulkan-API musste sich die aktuelle High-End-GPU mit dem Doppelgespann aus zwei Vorgängermodellen behaupten. Konkret handelte es sich dabei um die Spiele “Spider-Man Remastered“, “Cyberpunk 2077“, “Watch Dogs Legion“, “Microsoft Flight Simulator 2020“, “Minecraft RTX“, “God of War“, “Witcher 3“, “Horizon Zero Dawn“ und “Read Dead Redemption 2“. Bei Settings wurden die GPUs mit 4K-Auflösung, hohen Detaileinstellungen und DLSS gestresst.

In acht Spielen schneller als SLI-Verbund

Das Ergebnis überrascht: Lediglich in “Cyberpunk 2077“ war der SLI-Verbund aus zwei RTX 3090 8 bis 15 Prozent schneller. In allen anderen Spielen konnte das SLI-Gespann der RTX 4090 nicht das Wasser reichen. In “Spider-Man Remastered“ mit aktiviertem Raytracing erreichen die beiden RTX 3090 beispielsweise 80 bis 85 fps, während die RTX 4090 mit 95 fps deutlich vorn liegt. Auch der “Microsoft Flight Simulator 2020“ läuft auf dem aktuellen Flaggschiff etwas flotter als auf dem SLI-Verbund aus zwei RTX 3090.

SLI ist ein Auslaufmodell

Hierbei muss jedoch erwähnt werden, dass die zweite RTX 3090 im SLI-Verbund meist nur zu 45 Prozent ausgelastet war. Der Grund hierfür liegt in einer unzureichenden SLI-Unterstützung. Ähnliche Vergleiche dürfte es in Zukunft wohl auch nicht mehr geben, schließlich hat Nvidia die SLI-Brücke an der RTX 4090 komplett abgeschafft.