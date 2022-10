Aus für Microsoft Office – das ist der Nachfolger

Microsoft Office ist Geschichte. Microsoft hat diesen klangvollen Namen, der seit Jahrzehnten in fast allen Büros dieser Welt zu finden ist, tatsächlich abgeschafft. Denn Office heißt ab sofort Microsoft 365. Am Inhalt des Office-Pakets ändert sich nichts, nach wie vor finden Sie darin Word, Excel, Powerpoint und Outlook sowie weitere Apps. Es ändert sich also nur der Name: Word, Excel, Powerpoint und Outlook werden künftig unter der Bezeichnung “Microsoft 365” und nicht mehr als “Microsoft Office” verkauft. In diesem Zusammenhang überarbeitete Microsoft auch etwas das Logo des Software-Pakets.

Damit findet der Umstieg von Office zu Microsoft 365 sein Ende. Denn bereits vor einiger Zeit hatte Microsoft sein Abo-Modell Office 365 zu Microsoft 365 umbenannt. Mit der jetzt vollzogenen Umbenennung von Microsoft Office zu Microsoft 365 verschwindet also die Bezeichnung “Microsoft Office” auch von den Software-Paketen im Einzelhandel. Zumindest mittelfristig, denn Office-2021-Pakete, die jetzt noch ausliegen, werden im Rahmen der bestehenden Lizenzvereinbarungen natürlich abverkauft.

Das neue Microsoft-365-Logo samt neuem -Design und neuen Funktionen soll für Office.com, Office-App für Smartphones und für die Office-App für Windows in den nächsten Monaten kommen. Für Office.com ist der Start der neuen Bezeichnung im November 2022 und für die Office-Apps für Smartphones und Windows soll die Umstellung ab Januar 2023 erfolgen.

Auf bestehende Nutzerkonten, Abonnements und Dateien soll die Änderung keine Auswirkungen haben.

Microsoft informiert in dieser FAQ über die Änderung.

Das ist die Geschichte von Microsoft Office

Neben Microsoft Windows dürfte Microsoft Office wohl einer der bekanntesten Namen der Software-Welt sein. Viele dürften sich noch daran erinnern, wie viele Disketten man in den 1990ern in den PC schieben musste, bis Microsoft Office endlich installiert war. Dieser Disc-Jockey-Job hatte sich mit der Einführung von CD/DVD erledigt und später machte der Download sogar die silbernen Scheiben überflüssig: Ein Download-Code samt guter Internetverbindung ersetzte alle Datenträger. In den beiden folgenden Artikeln können Sie die Geschichte von Microsoft Office noch einmal Revue passieren lassen:

