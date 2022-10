Gute Nachricht für Netflix-Basis-Abonnenten

Netflix macht das Basis-Abo attraktiver. Im Zuge der Einführung von “Netflix Basis mit Werbung” für 4,99 Euro pro Monat am 3. November 2022 (wir berichteten), wertet Netflix die Abo-Stufe “Netflix Basis” für 7,99 Euro pro Monat auf. Bisher mussten sich die Abonnenten von Netflix Basis beim Anschauen von Filmen und Serien mit einer Auflösung von 480p begnügen. Das mag unterwegs oder auf dem Sofa für das “Bingen” am Smartphone oder Tablet reichen, am Fernseher und PC sind 480p aber zu wenig. Ab November 2022 erhöht Netflix die Auflösung auf 720p. Alle Inhalte können ab dann also im Basis-Abo in HD angeschaut werden.

Die anderen Einschränkungen bleiben allerdings: Es dürfen also etwa nur auf einem Gerät Videos gestreamt oder heruntergeladen werden. Eine bessere Auflösung (1080p) und mehr gleichzeitig unterstützte Geräte (2) gibt es bei Netflix Standard für 12,99 Euro. Bei Netflix Premium für 17,99 Euro pro Monat dürfen alle Inhalte dann schließlich mit bis zu 4K und auf bis zu vier Geräten gleichzeitig gestreamt oder heruntergeladen werden.

Weshalb das neue “Netflix Basis mit Werbung” keine echte Alternative zu “Netflix Basis” ist

“Netflix Basis mit Werbung” ist letztlich die Antwort von Netflix auf den Rückgang beim Zuwachs bei den Neuabonnenten. Mit Amazon Freevee hat der Konkurrent Amazon erst kürzlich in Deutschland ein kostenloses, werbefinanziertes Streaming-Angebot gestartet. Bei Netflix müssen allerdings 4,99 Euro pro Monat gezahlt werden, um die Inhalte mit Werbeunterbrechungen anzuschauen. Dabei gibt es aber eine wichtige Einschränkung: Es ist nicht das gesamte Sortiment an Inhalten verfügbar. Aufgrund von Lizenzbeschränkungen werden nämlich einige Filme und Serien nicht über “Netflix Basis mit Werbung” stream- oder downloadbar sein. Wie viele Inhalte das betreffen wird, zeigt sich dann beim Start am 3. November 2022.