Asus RT-AX86U im Test: Schneller WiFi-6-Router – auch für Spieler

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro sehr gutes WLAN-Tempo, besonders über kurze Entfernung

hohe USB-Transferrate

2,5-GBit-Anschluss

zwei USB-Ports

viele Menüfunktionen, auch für Online-Spiele Kontra recht hoher Stromverbrauch

Router-Menü unübersichtlich Fazit Der Asus RT-AX86U überzeugt im Test mit einem sehr starken Preis-Leistungs-Verhältnis: Bei Tempo und Ausstattung gehört er zum Spitzenfeld. Und er ist günstiger als High-End-Gaming- oder Tri-Band-Router, die ein bisschen schneller sind und mehr Anschlüsse haben.

Für ein großes WiFi-6-Netzwerk mit hohen Tempoanforderungen ist er deshalb optimal und auch als Gaming-Router empfehlenswert, selbst wenn ihm das passende Design fehlt.

Der WiFi-6-Router Asus RT-AX86U ist ein Allrounder: Seine umfassende Ausstattung und die hohe WLAN-Geschwindigkeit sollen ihn zur optimalen Basisstation für ein großes und schnelles Heimnetz machen. Deshalb lässt er sich auch als Gaming-Router einsetzen – und obwohl er von außen nicht so aussieht, bringt sein Menü die passenden Einstellungen mit.

Das schwarze Standgehäuse des RT-AX86U verzichtet auf auffällige optische Elemente. Lediglich an der Unterseite der vorderen Abdeckung sorgt ein rotes Lüftungsgitter für farbliche Abwechslung. Oben ans Gehäuse montieren Sie per SMA-Anschluss die drei externen Antennen des Asus-Routers. Eine weitere Antenne sitzt im Gehäuse.

Vorne machen zehn LEDs den Router-Status sofort erkennbar und zeigen zum Beispiel, ob Online-, WLAN- oder LAN-Verbindungen aktiv sind. Über einen Knopf rechts am Gehäuse können Sie die LEDs ausschalten, mit dem Knopf links melden Sie per WPS ein WLAN-Gerät am Router an.

Der schnelle 2,5-GBit-Port (grün) lässt sich als LAN- oder WAN-Anschluss nutzen. Thomas Rau

Alle Anschlüsse des RT-AX86U sitzen auf der Rückseite: Der auffälligste ist ein 2,5-GBit-LAN-Port. Er lässt sich im Router-Menü auch als WAN-Port einrichten, falls für die Bandbreite des Internet-Tarifs der WAN-Gigabit-Port nicht mehr ausreicht. Da die meisten Provider derzeit keine Bandbreiten jenseits der Gigabit-Grenze anbieten, wird der 2,5-Gbit-Port in den meisten Fällen als Anschluss für ein entsprechend schnelles NAS oder einen Gaming-PC mit einer leistungsfähigen Netzwerkkarte zum Einsatz kommen.

Über dem ersten der vier Gigabit-LAN-Ports steht „Gaming port“: Die Übertragungen des dort angeschlossenen Gerätes wickelt der Router bevorzugt ab, weshalb das LAN-Kabel von einem Gaming-, Streaming- oder Download-Rechner an diese Buchse kommen sollte.

Für externen USB-Speicher oder zum Anschluss eines nicht-netzwerkfähigen Druckers bietet der RT-AX86U zwei USB-Ports mit 3.0-Tempo.

Test WLAN-Tempo

Asus ordnet den Wifi-6-Router in die Tempoklasse AX5700 ein – unseres Wissens ist er der einzige Router mit dieser Geschwindigkeitsbezeichnung. Sie ergibt sich aus der Summe des maximal möglichen WLAN-Tempos über 5 GHz von 4804 MBit/s und 861 MBit/s über 2,4 GHz.

Für Übertragungen über 5 GHz nutzt der Asus-Router bis zu vier MIMO-Streams und einen bis zu 160 MHz breiten Funkkanal. Bei 2,4 GHz kommen drei MIMO-Streams und ein 40-MHz-Kanal zum Einsatz.

Die meisten WLAN-Clients können sich aber gar nicht mit dieser maximal möglichen Geschwindigkeit mit dem Router verbinden: Denn sie übertragen nur mit bis zu zwei MIMO-Streams, wie zum Beispiel unser Test-Notebook Lenovo Legion 5 Pro. Die Link Rate zum Router liegt deshalb auch unter optimalen Bedingungen bei 2402 MBit/s über 5 GHz und 574 MBit/s (mit 40-MHz-Kanal) beziehungsweise 287 MBit/s (mit 20-MHz-Kanal) über 2,4 GHz.

Abhängig von den WLAN-Clients im Heimnetz, kann der Router seine zahlreichen Streams aber nutzen, um per MU-MIMO Datentransfers zu mehreren Geräten gleichzeitig statt hintereinander abzuwickeln.

Der Asus-Router liefert in fast allen WLAN-Tests hohes Tempo – lediglich seine Reichweite bei 2,4 GHz ist nur Mittelmaß. Thomas Rau

Im Test über die kurze Entfernung von drei Metern zwischen Router und Client beträgt das WLAN-Tempo knapp über 1500 MBit/s bei der 5-GHz-Übertragung – ein Top-Wert, nur wenige Wifi-6-Router sind schneller.

Sehr stark fällt auch das Ergebnis über 2,4 GHz aus: Der Asus-Router erreicht knapp 230 MBit/s, obwohl er für die Übertragung einen 20-MHz-Kanal einsetzt. Schneller sind in diesem Test nur Router, die über einen 40-MHz-Kanal funken, was den Datentransfer störungsanfälliger macht.

Auch über die Langstrecke macht der RT-AX86U seine Sache gut: Beim Test über die 5-GHz-Frequenz erzielt er knapp 200 Mbit/s. Nur mittelmäßig fällt dagegen die Transferrate über 2,4 GHz mit knapp über 30 Mbit/s aus.

Test USB-Transferrate

Für die Aufgabe als Netzwerkspeicher ist der Asus-Router gut ausgestattet. Er bringt zwei USB-3.0-Buchsen mit sowie eine 4-Kern-CPU von Broadcom mit einer Taktrate von bis zu 1,8 GHz.

Dank USB 3.0 und schneller CPU arbeitet der Asus-Router auch im NAS-Einsatz sehr flott. Thomas Rau

Dementsprechend schnell überträgt er im Test Daten von und an eine externe USB-SSD: Dank 155 MB/s beim Lesen und 138 MB/s beim Schreiben lassen sich mit ihm auch umfangreichere Kopier- und Backup-Aktionen im Netzwerk rasch erledigen.

Leistungsaufnahme

Mit zwei verbundenen Geräten ohne Datenübertragung nimmt der RT-AX86U knapp 10 Watt auf. Bei der WLAN-Übertragung steigt der Stromverbrauch auf rund 15 Watt. Damit arbeitet er zwar zwei bis drei Watt sparsamer als beispielsweise eine Fritzbox 7590 AX oder Fritzbox 6690 Cable. Allerdings haben die AVM-Router ein Internet-Modem an Bord. Da Sie das beim Einsatz des Asus-Routers noch zusätzlich benötigen, müssen Sie dessen Leistungsaufnahme für einen gerechten Vergleich addieren.

Menü-Funktionen

Das Router-Menü des RT-AX86U bietet sehr viele Funktionen. Deshalb wirkt es auf den ersten Blick unübersichtlich: Weil sich hinter den auf der linken Seite aufgeführten Hauptkategorien wie „Wireless“ oder „Adaptives QoS“ häufig weitere Untermenüs verbergen, dauert es oft länger, bis Sie eine bestimmte Einstellung gefunden haben. Wer sich aber Zeit zur Einarbeitung gibt, profitiert von den zahlreichen Einstellungen, wenn es um Tuning oder Troubleshooting im Heimnetz geht.

Für den Online-Zugang lässt sich zum Beispiel eine Ersatzverbindung einrichten, die aktiv wird, wenn die Internetverbindung am WAN-Port ausfällt: Dafür lässt sich ein LAN-Port nutzen oder der USB-Anschluss, wenn er mit einem Mobilfunkadapter bestückt ist.

Den RT-AX86U können Sie über das Menü nicht nur als Router konfigurieren, sondern auch zum Access-Point oder WLAN-Repeater, zu einer WLAN-Brücke oder einem Mesh-Knoten umwidmen. Außerdem kann er als VPN-Server oder VPN-Client zum Einsatz kommen.

Im Menü lässt sich Netzwerk-Traffic von Spiele-Rechnern oder Spielen priorisieren. Thomas Rau

Für Spiele bietet das Menü ebenfalls einige Einstellungen: Mit der Funktion „Gear Accelerator“ können Sie den Router anweisen, den Netzwerkverkehr ausgewählter Heimnetz-Geräte wie eines Spiele-PCs schneller zu übertragen. OpenNAT unterstützt Sie beim Einrichten von Port-Weiterleitungen für Online-Spiele. Weitere Optionen fürs Tuning von Netzwerk-Spielen finden sich im Abschnitt „QoS“: Dort können Sie beispielsweise einzelnen Clients eine festgelegte Online-Bandbreite zuweisen oder die Datenpakete bestimmter Anwendungen priorisieren.

Dedizierte Gaming-Router bieten zwar noch ein paar weitergehende Menü-Optionen wie die Latenzanzeige von Spiele-Servern. Doch um den Spiele-Traffic zu beschleunigen, reichen die Möglichkeiten des RT-AX86U vollkommen aus.

Der Asus-Router kann Sie auch zum gern besuchten Gastgeber machen: Er erlaubt insgesamt sechs Gast-WLANs. Damit unter dem Ansturm der Gastgeräte nicht das eigene Netzwerk-Tempo leidet, können Sie für die Gäste Zugriffsdauer und Bandbreite begrenzen.

Die Sicherheitsfunktionen für den Asus-Router liefert TrendMicro. Thomas Rau

Für Sicherheit sorgt im RT-AX86U der Netzwerkschutz und die Kindersicherung von Trendmicro: Damit soll der Router gefährliche Webseiten automatisch sperren und malware-infizierte Heimnetzgeräte erkennen können. Mit der Kindersicherung erlauben Sie den Onlinezugriff einzelner Clients nur für einen bestimmten Zeitraum und sperren ihnen Anwendungen wie Streaming, Spiele oder P2P-Netzwerke.

Asus RT-AX86U: Test-Ergebnisse Firmware 3004_388_20566 WLAN-Tempo (Mbit/s): 5 GHz, kurze Distanz 1508 WLAN-Tempo (Mbit/s): 5 GHz, weite Distanz 188 WLAN-Tempo (Mbit/s): 2,4 GHz, kurze Distanz 228 WLAN-Tempo (Mbit/s): 2,4 GHz, lange Distanz 33 Leistungsaufnahme in Watt (zwei angeschlossene Geräte, keine Übertragung) 9,6 Leistungsaufnahme in Watt (WLAN-Übertragung über 5 GHz) 15 USB-Transferrate (MB/s): Lesen (400 MB) 155 USB-Transferrate (MB/s): Schreiben (400 MB) 138 Latenz (ms), Durchschnitt über 5 Messungen 16

Asus RT-AX86U: Ausstattung WLAN-Standard Wi-Fi 6 Frequenzen 5 GHz / 2,4 GHz max. Tempo (in MBit/s) 4804 / 861 max. Kanalbandbreite 160 MHz MIMO-Streams 4×4 / 3×3 MU-MIMO ja Mesh-Unterstützung ja DFS ja Modem – LAN 1x 2,5-Gigabit, 4x Gigabit WAN 1x Gigabit USB 2x USB 3.0 Telefon – DECT – Antennen 4 (3 extern, 1 intern) Tasten Strom, Reset, LED, WPS LEDs WPS, 4x LAN, Internet, 2,5-GBit-LAN, WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz, Strom Lieferumfang Schnellstartanleitung, Netzteil (45 Watt), LAN-Kabel (1,50m) Garantie 3 Jahre

