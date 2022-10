Netflix, Prime Video, Disney+: Die Neuzugänge der Woche

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Apple TV+ warten auch in dieser Woche wieder mit neuen Filmen und Serien auf. Mystery-Fans kommen beispielsweise mit der Serie “The Watcher“ bei Netflix voll auf ihre Kosten. In der Miniserie werden Naomi Watts und Bobby Cannavale in ihrem neuen Traumhaus von einem Stalker bedroht. Die Serie umfasst sieben Folgen, die ab sofort bei Netflix im Stream bereitstehen.

Neue Serienkost in Form von neuen Episoden gibt es auch bei Disney+. Hier warten unter anderem neuen Folgen von “American Horror Stories“, “Andor“, “She Hulk“ und “The Walking Dead“. Im Horror-Film “Grimcutty“ müssen ein Mädchen und ihr kleiner Bruder ein beängstigendes Internet-Meme aufhalten, das durch die Hysterie ihrer Eltern zum Leben erweckt wurde. Neu bei Amazon Prime Video ist das Drama “Spencer“. Das künstlerische Portrait gibt verstörende Einblicke in die Ehe von Prinz Charles und Prinzessin Diana, die von Kristen Stewart verkörpert wird. Alle neuen Filme und Serien aus dieser Woche finden Sie in der folgenden Übersicht:

Netflix

Serien:

Dead End: Paranormal Park – Staffel 2

Sue Perkins: Perfectly Legal – Staffel 1

The Watcher – Staffel 1

The Playlist – Staffel 1

exception – Staffel 1

Easy-Bake Battle: The Home Cooking Competition – Staffel 1

Belascoarán, Privatdetektiv – Staffel 1

Missing: The Other Side – Staffel 1

The Cage – Staffel 1

Die Insel der Küstenwölfe – Staffel 1

Chesapeake Shores – Staffel 6

Too Hot to Handle: Brazil – Staffel 2

Spirit Rangers – Staffel 1

Filme:

Filmed in Supermarionation (2014)

Spider-Man: Far from Home (2019)

Esposa de Aluguel (2022)

Four (2011)

Iliza Shlesinger: Hot Forever (2022)

Free Way (2020)

Ave Maria (2015)

Everything: The Real Thing Story (2020)

Amazon Prime Video

Serien:

Toradora! – Staffel 1 (2008)

Chidori RSC: Rifle is Beautiful – Staffel 1 (2019)

Filme:

Spencer (2022)

Anderson Falls – Ein Cop am Abgrund (2020)

The Jack in the Box 2 – Awakening (2022)

Whiteout (2009)

Kuntilanak 3 (2020)

The House on Devil’s Road (2019)

How To Party With Mom (2018)

Thr3e – Gleich bist du tot (2007)

Das Weihnachts-Ekel (2006)

Disney+

Serien (neue Folgen):

She-Hulk: Die Anwältin – Staffel 1 (2022)

The Kardashians – Staffel 2 (2022)

Star Wars: Andor – Staffel 1 (2022)

The Old Man – Staffel 1 (2022)

American Horror Stories – Staffel 2 (2021)

American Crime Story – Staffel 3: Impeachment (2021)

Snowdrop – Staffel 1 (2021)

Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 10 (2011)

Mighty Ducks: Game Changers – Staffel 2 (2022)

Big Shot – Staffel 2 (2022)

The Zone: Survival Mission – Staffel 1 (2022)

May It Please The Court – Staffel 1 (2022)

Die Garde der Löwen – Staffel 3 (2019)

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 3 (2021)

Women in Taipei – Staffel 1 (2022)

The Captain – Staffel 1 (2022)

Mormon No More – Staffel 1 (2022)

Rookie Cops – Staffel 1 (2022)

Let the World See – Staffel 1 (2022)

The Walking Dead – Staffel 11 (2021)

Die Simpsons – Staffel 33 (2021)

Pink Lie – Staffel 1 (2022)

Filme: