Signal: SMS-Support in Android-App gestrichen

Signal für Android wird bald keine Klartext-SMS- und -MMS-Nachrichten mehr unterstützen. Die standardisierten Kommunikationsprotokolle wurden in der App seit einigen Jahren unterstützt. Sie haben jedoch den Nachteil, dass sie Signal zufolge nicht durch die starken Datenschutzgarantien des Unternehmens geschützt werden. Aus diesem Grund sei Signal zu dem Entschluss gekommen, dass der Support für SMS in der Android-App keinen Sinn mehr mache, schreibt das Unternehmen in seinem Blog.

Signal stellt SMS-Support in Android-App ein

Signal gibt seinen Nutzern nun mehrere Monate, bis der Support für SMS eingestellt wird. In dieser Zeit können sie ihre SMS-Nachrichten in eine andere App exportieren und ihren Kontakten mitteilen, dass der Dienst die Nachrichtenform bald nicht mehr unterstützen wird. Von der Änderung betroffen sind nur Nutzer, die Signal als Standard-SMS-App auf Android verwenden. Sie müssen einfach eine neue Standard-SMS-App auf ihrem Smartphone festlegen. Hier müssen dann anschließend die SMS-Nachrichten aus Signal importiert werden. Prüfen lässt sich die Festlegung über die Einstellungen im Signal-Konto. Sind hier unter “Chats“ SMS aktiviert, müssen Nutzer ihre Nachrichten exportieren und eine andere Standard-SMS-App auswählen.

Die Gründe für das Support-Ende

Der wichtigste Grund für uns, die SMS-Unterstützung von Android zu entfernen, ist, dass SMS-Nachrichten im Klartext von Natur aus unsicher sind. Signal

Signal führt mehrere Gründe an, warum der SMS-Support aus der Signal-App für Android verschwindet. Ganz oben stehen Sicherheit und Datenschutz. SMS-Nachrichten im Klartext sind nicht geschützt. Nutzer geben damit ihre sensiblen Daten an Telekommunikationsunternehmen weiter. “Da Datenschutz und Sicherheit im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen, ist die Verwendung eines äußerst unsicheren Nachrichtenprotokolls in der Signal-Benutzeroberfläche unvereinbar mit unseren Werten und mit dem, was die Nutzer erwarten, wenn sie Signal öffnen,“ erklärt das Unternehmen. Auch auf das Design der Signal-App sowie die Benutzerfreundlichkeit wirken sich die SMS laut Signal negativ aus. Nutzer werden in den nächsten Wochen regelmäßig mit Benachrichtigungen in der App über die Änderungen informiert.