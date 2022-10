Samsung stellt Android 13 für Oktober in Aussicht

Heute hat der südkoreanische Hersteller Samsung mit One UI 5.0 seine angepasste Version von Android 13 offiziell vorgestellt. Das neue Betriebssystem soll im Laufe dieses Monats ausgerollt werden – doch nicht alle aktuellen Modelle werden das Update schon so früh erhalten. Den Anfang macht laut Hersteller die Galaxy-S22-Reihe. Wer ein solches Smartphone besitzt, kann sich demnach schon in diesem Monat auf ein umfangreiches Update auf Android 13 freuen.

Die Neuerungen von One UI 5.0

Samsungs One UI 5.0 bietet zahlreiche Neuerungen. So wird das schon mit One UI 4.0 eingeführte Farb-Thema noch besser in das System integriert. Anstelle von nur vier vorgeschlagenen Farben können Nutzer nun aus 16 Farben wählen, die gut zu ihrem Hintergrundbild passen. Dazu kommen neue Gesten, um beispielsweise mehrere Apps gleichzeitig darzustellen. Grundlegend überarbeitet wurde zudem die Oberfläche für Sicherheit und Datenschutz. Hier werden auch der Update-Status, der Sperrbildschirm sowie die allgemeine App-Sicherheit verwaltet. Für mehr optische Vielfalt sorgen hingegen neue Animationen. Neu ist zudem ein Wartungsmodus, der sich anbietet, wenn das Smartphone zur Reparatur eingeschickt werden muss.

Android 13 zuerst für S22

Android 13 ist erst seit Mitte August verfügbar und stand zuerst nur für Besitzer der hauseigenen Pixel-Smartphones bereit. Im Rahmen eines Beta-Programms konnten dann auch schon Käufer eines Samsung S22 in den USA, Deutschland und Südkorea einen Blick auf das neue OS werfen. Nun soll also auch die Vollversion der One UI 5.0 ausgerollt werden.

S20, S21, Fold und Flip folgen

Samsung plant auch andere Geräte aus der eigenen Flotte auf One UI 5.0 und damit Android 13 upzugraden. Besitzer eines Samsung Galaxy S21, Galaxy 20, Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 sollen entsprechend ebenfalls eine Upgrade-Möglichkeit erhalten. Wann genau dies so weit sein wird, ließ der Hersteller jedoch offen. Es ist davon auszugehen, dass das Update für diese Modelle erst zum Ende des Jahres erscheinen wird.