Spotify Platinum: Umfrage bietet neue Hinweise zum HD-Abo

Das HD-Angebot des Streaming-Anbieters Spotify wurde bereits Anfang des Jahres 2021 angekündigt, danach hörte man lange Zeit nichts mehr. “Spotify Hi-Fi” ist bis zum heutigen Tage nicht erschienen. In der Zwischenzeit haben Konkurrenten wie etwa Amazon, Deezer und Apple nachgerüstet und bieten, wie auch der Vorreiter Tidal, seit einiger Zeit Songs in hoher Audioqualität an.

Und das ist wohl auch der Grund warum “Spotify Hi-Fi” bis zum heutigen Tage nicht erschien. Die Konkurrenten wie Apple und Amazon bieten das verlustfreie Streaming in Hifi-Qualität an, ohne die Kosten der Abonnements anzuheben – Spotify wollte sich das Upgrade wohl bezahlen lassen. So wurde es vorerst still um “Spotify Hi-Fi”.

Platinum-Variante für 19,99 US-Dollar

Nun ist ist jedoch eine Nutzerumfrage auf Reddit aufgetaucht, die von einem neuen Abo mit dem Namen “Spotify Platinum” spricht. Diese soll in den USA in der Variante für einen Nutzer 19,99 US-Dollar kosten, was in Europa voraussichtlich wohl 19,99 Euro im Monat bedeuten würde. Das durchaus teure Platinum-Abo soll dabei allerdings nicht nur eine gesteigerte Audioqualität bieten. So ist neben “HiFi” und “Studio Sound” auch die Rede von einer Optimierung für Kopfhörer, Audio-Insights, Pro-Funktionen für Bibliotheken sowie Playlisten und Podcasts sollen mit begrenzter Werbung genutzt werden können.

Ob das für Spotify-Nutzer den Kostensprung um rund 10 Euro rechtfertigt, bleibt abzuwarten. Jedoch handelt es sich vorerst auch nur um eine Umfrage. Wann und mit welchem Umfang das Platinum-Angebot des schwedischen Streaming-Giganten veröffentlicht werden soll, bleibt weiterhin völlig offen.

Darin ging es in der Umfrage: Nutzer, die zuvor ihr Premium-Abo gekündigt hatten und zu Apple-Music gewechselt sind, wurden gefragt, ob diese in den “nächsten 30 Tagen” zum Platium-Abo wechseln würden. Die genaue Bedeutung dieser Frage bleibt unklar.