Microsoft stellt Surface Pro 9 vor: Ab 8.11. mit Intel- und ARM-CPU erhältlich

Microsoft hat mit dem Surface Pro 9 sein neues Flaggschiff der Surface-Pro-Geräte vorgestellt. Die neue Generation des 2-in-1-Gerätes startet später im Oktober in den USA und wird ab dem 8. November 2022 in Deutschland erhältlich sein. Dabei gibt es auch eine kleine Überraschung: Das Surface Pro 9 gibt es nämlich wahlweise mit einer Intel-Core-CPU der 12ten Generation oder in der “Surface Pro 9 5G”-Variante mit ARM-CPU. Der Microsoft SQ3 verfügt über einen Snapdragon-Chip mit 5G-Konnektivität von Qualcomm. Das Surface Pro X (hier im PC-WELT-Test) war vor zwei Jahren das erste Surface-Gerät mit ARM-CPU und wird nun damit von der quasi “Always connected”-Version Surface Pro 9 5G abgelöst.

Surface Pro 9 / Pro 9 5G jetzt im Microsoft Store vorbestellbar

Surface Pro 9 mit Intel-Core-CPU

Der Intel-Core-Prozessor setzt vor allem auf Performance für Multitasking, Produktivität und intensive Arbeitsphasen. Microsoft erklärt, dass das Surface Pro 9 im Vergleich zum Surface Pro 8 etwa 50 Prozent mehr Leistung bietet, was der 12ten Generation der Intel-CPUs (Alder Lake) zu verdanken ist, schließlich steckten im Vorgänger noch die 11te Generation der Core-CPUs (Tiger Lake).

Hinzu kommen beim Surface Pro 9 noch Thunderbolt 4-Anschlüsse, die die Verbindung mit mehreren 4K-Displays und die Nutzung einer externen Grafikkarte unterstützen. Letztendlich ist das Surface Pro 9 mit Intel-Core-CPU ein Gerät im “Intel Evo Design”.

Surface Pro 9 5G mit ARM-CPU

Das Surface Pro 9 5G mit Microsoft-SQ3-Prozessor richtet sich vor allem an Nutzer, die mehr Mobilität wünschen und dafür unterwegs die 5G-Konnektivität verwenden wollen. Die Akkulaufzeit gibt Microsoft mit “bis zu 19 Stunden” an. Zu der Besonderheit gehört die integrierte “Neural Processing Unit”, kurz NPU, mit der KI-Funktionen auf dem Surface Pro 9 5G genutzt werden.

Dazu zählen etwa “Windows Studio Effekte”, die es nur in der Windows-11-Variante “Windows on ARM” gibt. Damit bezeichnet Microsoft Kamera- und Audiofunktionen, wie “Auto Framing”, “Eye Contact”, Portrait-Hintergrundschärfe und “Voice Focus”.

Die Funktion “Eye Contact” hatte Microsoft zum ersten Mal mit dem Surface Pro X eingeführt. Diese KI-gestützte Funktion sorgt dafür, dass es in Teams-Anrufen auf die Teilnehmer so wirkt, als ob der Blick des Nutzers nie von der Kamera abweicht. Automatic Framing ist ein softwarebasierter Zoom, der das Gesicht des Nutzers möglichst in der Mitte des Bildschirms “einrahmt”. Die Funktion “Voice Focus” verwendet dagegen eine KI, um Hintergrundgeräusche herauszufiltern. Solche KI-Funktionen sind laut Microsoft so anspruchsvoll, dass sie den SQ3-Prozessor voraussetzen, der wiederum auf den Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 basiert.

Für die längere Akkulaufzeit sorgen auf Windows on ARM optimierte Anwendungen. Unter “Windows on ARM”, so betont es Microsoft, können einige Spiele, Treiber von Drittherstellern oder Antiviren-Software nicht installiert werden. Das betrifft beispielsweise Spiele die OpenGL 1.2 oder höher nutzen oder Spiele, in denen eine Anti-Schummelsoftware integriert ist.

Microsoft

Surface Pro 9 in neuen Farben: Die Specs

Das Surface Pro 9 besitzt ein aus Aluminium gefertigtes Gehäuse mit fast randlosem Display. Privatkunden können zum ersten mal ein Surface-Gerät in den neuen Farben Saphirblau oder Waldgrün kaufen. Dazu bietet Microsoft auch noch passende optional erhältliche Surface Pro Signature Keyboards an, die aus biobasiertem Alacantara bestehen und zu mindestens 12 Prozent aus erneubaren Material gefertigt werden. Dieses besteht übrigens aus Zuckerrohrabfällen.

Das 13 Zoll Pixelsense-Display unterstützt eine Bildwiederholungsrate von 120 Hertz und ein breites Farbspektrum. Hinzu kommen eine HD-Kamera, Omnisonic Lautsprecher, Richtmikrofone sowie der G8-Chip. Letzterer soll für haptisches Feedback bei der Stiftnutzung sorgten. “Im Zusammenspiel mit dem neuen Ink Focus in Microsoft OneNote oder der neuen GoodNotes-App für Windows 11 sorgt der Surface Slim Pen 2 für ein Schreibgefühl wie auf echtem Papier”, erklärt Microsoft hierzu.

Den LPDDR4X-Speicher beim Surface Pro 8 ersetzt Microsoft beim Surface Pro 9 durch den schnelleren LPDDR5X-Speicher. Bei Surface Pro 9 5G bleibt es aber beim alten RAM-Typ.

Komplette Specs des Surface Pro 9 / Surface Pro 9 5G:

Display: 13-inch PixelSense Flow (2880×1920, 267 PPI) mit bis zu 120Hz (dynamischer Bildwiederholfrequenz)

13-inch PixelSense Flow (2880×1920, 267 PPI) mit bis zu 120Hz (dynamischer Bildwiederholfrequenz) CPU: Surface Pro 9 (Privatkunden): 12th-gen Core i5-1235U oder Core i7-1255U Surface Pro 9 (Geschäftskunden): Core i5-1245U, Core i7-1265U Surface Pro 9 5G: Microsoft SQ3

Grafik: Surface Pro 9: Iris Xe (Core i5, i7) Surface Pro 9 5G: SQ3 Adreno 8CX Gen 3

RAM: Surface Pro 9: 8/16/32GB LPDDR5 RAM Surface Pro 9 5G: 8/16GB LPDDR4X RAM

SSD: Surface Pro 9: 128GB/256GB/512GB/1TB mit wechselbarer SSD Surface Pro 9 5G: 128GB/256GB/512GB mit wechselbarer SSD

Anschlüsse: 2 USB-C (USB 4.0/Thunderbolt 4), 1 Surface Connect port, Surface Keyboard Port

2 USB-C (USB 4.0/Thunderbolt 4), 1 Surface Connect port, Surface Keyboard Port Sicherheit: Kamera (Windows Hello)

Kamera (Windows Hello) Kameras: Surface Pro 9: (noch nicht bekannt)/1080p (Vorderseite), 10MP/1080p und 4K-Video (Rückseite) Surface Pro 9 5G: wie oben aber mit Windows Studio Effects

Akkulaufzeit (Herstellerangabe): Surface Pro 9: 15.5 Stunden Surface Pro 9 5G: 19 Stunden

Konnektivität: beide Varianten: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 Surface Pro 9 5G: mit 5G-Modul

Betriebssystem: Windows 11 Home für Privatkunden Windows 10 Pro oder Windows 11 Pro für Geschäftskunden (Surface Pro 9 5G nur Windows 11 Pro)

Größe: 28,7 x 20,8 x 0,94 Zentimeter

28,7 x 20,8 x 0,94 Zentimeter Gewicht: etwa 880 Gramm

etwa 880 Gramm Farben: Platin, Saphir, Wald, Graphit

Preise und Verfügbarkeit

Das Surface Pro 9 ist laut Angaben von Microsoft in der Woche ab dem 8. November 2022 verfügbar. Privatanwender erhalten das Surface Pro 9 mit Intel-CPU ab 1.299 Euro und das Surface Pro 9 5G ab 1.659 Euro. Konkret gibt es folgende Optionen, die ab sofort für Privatkunden in den Farben vorbestellbar sind:

Surface Pro 9 mit Intel Core i5 (12. Generation)

1.299 Euro: 8 GB RAM / 256 GB SSD

1.639 Euro: 16 GB RAM / 256 GB SSD

Surface Pro 9 mit Intel Core i7 (12. Generation)

1.859 Euro: 16 GB RAM / 256 GB SSD

2.189 Euro: 16 GB RAM / 512 GB SSD

2.529 Euro: 16 GB RAM / 1 TB SSD

2.979 Euro: 32 GB RAM / 1 TB SSD

Surface Pro 9 5G mit Microsoft SQ3

1.549 Euro: 8 GB RAM / 128 GB SSD

1.659 Euro: 8 GB RAM / 256 GB SSD

1.879 Euro: 16 GB RAM / 256 GB SSD

2.209 Euro: 16 GB RAM / 512 GB SSD

