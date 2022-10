Deutsche Telekom: Dayflat unlimited wird teurer

Die Deutsche Telekom erhöht den Preis für ihre Dayflat-unlimited-Option. Anstatt wie bisher 5,95 Euro für 24 Stunden, zahlen Kunden für das unbegrenzte Datenvolumen nun 6,95 Euro. Mehr Leistung oder zusätzliche Optionen gibt es im Gegenzug für den gestiegenen Preis nicht. Die Erhöhung gilt sowohl für Prepaid-Tarife als auch für Smartphone-Tarife. Im Preis gleich geblieben ist hingegen die Dayflat-unlimited-Option für Tablet-Tarife. Sie kostet auch weiterhin 9,95 Euro.

Preiserhöhung ohne Mehrwert

Die letzte Preiserhöhung für die Dayflat unlimited gab es im Mai 2019. Damals stiegen die einmaligen Kosten für die Zubuch-Option von 4,95 Euro auf 5,95 Euro. Kunden erhielten für den Aufpreis die Möglichkeit, ihre Dayflat unlimited nicht nur wie bisher in Deutschland, sondern auch im EU-Ausland nutzen zu können. Einen vergleichbaren Mehrwert führt die Telekom mit der aktuellen Preiserhöhung nicht ein. Der Tarif-Umfang und die enthaltenen Optionen bleiben gleich.

Mit der Dayflat unlimited können Smartphone- und Tablet-Besitzer ihren bestehenden Langzeit-Vertrag oder Prepaid-Tarif für 24 Stunden mit unbegrenztem Datenvolumen aufstocken. Das bietet sich beispielsweise im Urlaub an, um alle neuen Folgen der Lieblingsserie zu streamen. Oder im Home-Office, um das Smartphone kurzfristig als mobilen Hotspot zu nutzen.

So wird die Dayflat unlimited gebucht

Sie können die Dayflat unlimited jederzeit zu Ihrem Magentamobil- oder Data-Comfort-Tarif hinzu buchen. Die entsprechende Option finden Sie in Ihren Tarif-Details in der Meinmagenta-App oder indem Sie mit Ihrem Mobilgerät auf die Website pass.telekom.de gehen. Dort können Sie auch jederzeit die verbleibende Zeit für die Nutzung Ihres unbegrenzten Datenvolumens einsehen. Die Dayflat unlimited kann in Deutschland und im EU-Ausland, inklusive Großbritannien und der Schweiz, genutzt werden.