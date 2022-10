Virtualisierung: VirtualBox 7.0.0 unterstützt nun Windows 11

Mit einer Virtualisierungssoftware kann man sich viel Arbeit ersparen: In einer sicheren Umgebung lässt sich ein neues Betriebssystem oder Upgrade gefahrlos in einem Fenster im laufenden Betrieb ausprobieren. Ein besonders beliebter Vertreter dieser Software-Gattung ist das kostenlose VirtualBox von Oracle. Mit Version 7.0.0 ist nun die neueste Version erschienen, die endlich auch Windows 11 unterstützt. Schon in bislang verfügbaren Beta-Versionen von VirtualBox ließ sich Windows 11 virtualisieren. Nun hält die Funktion auch in die Vollversion Einzug. VirtualBox 7.0.0 steht für Windows, Linux, macOS und das von Oracle entwickelte Betriebssystem Solaris zum kostenlosen Download bereit.

Windows 11 in Virtualbox installieren – so geht’s

Verschlüsselung und besseres Monitoring

Zu den weiteren Neuerungen gehört eine Möglichkeit zur vollständigen Verschlüsselung virtueller Maschinen, inklusive aller Konfigurationsdateien und Speicherzustände. Auch bei der Audiowiedergabe hat Oracle viele Verbesserungen integriert, hierfür wurde von Opus auf Vorbis gewechselt. Dazu kommen zahlreiche Optimierungen der Nutzeroberfläche. In einer neuen Übersicht lassen sich beispielsweise die Leistung und der Ressourcenhunger eines Gast-Systems kontrollieren.

Windows 11 im Fenster

Die wichtigste Neuerung ist wohl aber die Möglichkeit, Windows 11 ohne Hacks und Umwege als virtuelle Maschine aufzusetzen. Wer das neue Betriebssystem unverbindlich ausprobieren möchte, kann dies nun endlich tun. Dabei sind auch beliebige Veränderungen am aktuellen Betriebssystem von Microsoft möglich. Sollte etwas schiefgehen, so lässt sich einfach die ursprüngliche Windows-11-Virtualisierung erneut starten.

Cloud und Apple-Silicon

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit zum Hinzufügen von in der Cloud befindlichen VMs in den Virtual Machine Manager. Dadurch lassen sich virtuelle Maschinen auf einem Server genauso steuern wie lokale Installationen. Auch an der Unterstützung von Macs mit Apple-Chips haben die Macher gearbeitet, die Performance sei allerdings aktuell noch sehr eingeschränkt.

VirtualBox 7.0.0 kostenlos herunterladen