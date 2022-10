Nur noch heute: Samsung Galaxy Tab S6 Lite zum Tiefstpreis bei Amazon

Seit gestern läuft der zweite Prime Day in diesem Jahr, eine Aktion, die Amazon erstmalig gestartet hat. Noch bis heute Abend sind viele Produkte deutlich reduziert, eine Übersicht über die besten Deals finden Sie hier:

Zweiter Tag Amazon Prime Angebote: Das sind die besten Deals

Samsung Galaxy Tab S6 Lite für nur 256 Euro bei Amazon

Ein besonders günstiges Angebot ist das Samsung Galaxy Tab S6 Lite, das derzeit nur 256 Euro in der WiFi-Version kostet. Vor dem Prime Day kostete es noch 305 Euro bei Amazon, Sie sparen also 49 Euro. Und auch bei anderen Anbietern werden Sie kein günstigeres Angebot finden, wie uns ein Blick in den Preisvergleich verrät. Hier bietet Otto den niedrigsten Preis mit 279,99 Euro, wobei auch noch Versandkosten dazuzurechnen sind. Das Prime-Day-Angebot gilt noch bis Mitternacht und ist exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar.

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite bietet sich hervorragend für den Alltag an. Das Display ist 10,4 Zoll groß mit einer Auflösung von 2.000 x 1.200 Pixel. Der Octacore-Prozessor ist leistungsstark genug für alltägliche Aufgaben wie Browsing und Videowiedergabe, aber auch für Spiele. Mit enthalten ist außer der S-Pen, mit dem Sie auf dem Tablet navigieren, schreiben und Skizzen anfertigen können. Das Tablet ist in zwei Farben erhältlich, das Amazon-Angebot gilt aber nur für die Farbe Angora Blue. Das Tablet kommt mit 64 GB Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher, der 7.040 mAh sollte problemlos einen Tag Nutzung durchhalten. Aufgrund des attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses ist das Tablet sehr gut für Schüler und Studenten geeignet.