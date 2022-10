Neues Chrome-Update beseitigt sechs Schwachstellen

Mit dem Update auf Chrome 106.0.5249.119 für Windows, macOS und Linux vom 11. Oktober beseitigen die Google-Entwickler sechs Schwachstellen im Browser. Eine 0-Day-Lücke ist nicht darunter. Es ist das zweite Sicherheits-Update für Chrome 106. Das am 5. Oktober erschienene Update auf Version 106.0.5249.103 hat keine dokumentierten Schwachstellen behoben.

Im Chrome Release Blog führt Srinivas Sista die sechs beseitigten Sicherheitslücken auf, die externe Forscher entdeckt und an Google gemeldet haben. Google stuft alle Schwachstellen als hohes Risiko ein. Darunter sind vier Use-after-free-Lücken in Browser-Komponenten wie Skia oder Safe Browsing sowie ein Pufferüberlauf in WebSQL.

Google hat den externen Forschern insgesamt 38.000 US-Dollar an Prämien zuerkannt. Angaben zu der intern gefundenen Sicherheitslücke hat Google wie immer nicht veröffentlicht. In aller Regel aktualisiert sich Chrome automatisch, wenn eine neue Version verfügbar ist. Mit dem ≡ Menü-Eintrag „ » Hilfe » Über Google Chrome “ können Sie die Update-Prüfung manuell anstoßen.

Andere Chromium-basierte Browser

Die Hersteller anderer auf Chromium fußender Browser haben noch nicht erkennbar reagiert. Brave, Edge und Vivaldi sind auf dem bis gestern noch aktuellen Stand der Chromium-Version 106.0.5249.91 oder etwas neuer. Opera hat den Wechsel auf Chromium 106 noch immer nicht vollzogen. Opera 92 befindet sich noch im Beta-Teststadium.

Chrome 106.0.5249.118 für Android hat Google ebenfalls bereits freigegeben. Am 25. Oktober will Google Chrome 107 veröffentlichen.

Chromium-basierte Browser in der Übersicht: