Kyocera Ecosys M5526cdw/A im Test: Schneller Farblaser-Kombi-Drucker

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Hohes Druck- und Kopiertempo

Dual-Duplex-ADF

Für Arbeitsgruppen geeignet

Touch-Display plus Tastenfeld Kontra Ohne Fax-Funktion

Kein echter Ausschalter

Wuchtiges Gehäuse Fazit Der Farblaser-Multifunktions-Drucker Kyocera Ecosys M5526cdw/A ist auch ohne die Fax-Funktion zu empfehlen, wenn hohe Geschwindigkeiten im Drucken und Kopieren wichtig sind. Im Test sind umfassende Druckaufträge so richtig sein Ding, die er teils erstaunlich schnell erledigt. Dafür erhält er die PC-WELT-Auszeichnung „Herausragendes Tempo“.



Da es sich beim Kyocera Ecosys M5526cdw/A um ein relativ wuchtiges Gerät handelt, ist es für einen Einzelplatz im Homeoffice eher überdimensioniert. Möchten Sie jedoch im Büro mehrere Arbeitsplätze damit versorgen, passt die Größe. In diesem Fall kommen Ihnen die vielen Anschlussmöglichkeiten, der gute und dazu noch ausbaubare Papiervorrat sowie die moderaten Seitenkosten zugute. Die dafür erforderliche Investition ins Gerät ist jedoch auch vergleichsweise hoch.



Weitere getestete Modelle finden Sie im Beitrag „Test: Die besten Farblaser-Multifunktions-Drucker im direkten Vergleich“.

Der Farblaser-Multifunktions-Drucker Kyocera Ecosys M5526cdw/A erhält den PC-WELT-Award “Herausragendes Tempo”. IDG

Bestimmte Chips sind immer noch schlecht verfügbar. Das Defizit zwingt auch manchen Druckerhersteller zu Kompromissen. Im aktuellen Fall des Farblaser-Multifunktions-Druckers Kyocera Ecosys M5526cdw/A findet sich am Ende ein „A“, das dieses Modell vom seit Jahren bewährten Kyocera Ecosys M5526cdw unterscheidet. Auf die Streichliste hat der Hersteller die Fax-Funktion genommen. Dadurch verringert sich die UVP des Kyocera Ecosys M5526cdw/A um rund 120 Euro, wodurch die Modellvariante auch fürs Homeoffice oder kleine Büro attraktiv ist. Ob sich die Anschaffung lohnt, überprüft der Test.

Gute Ausstattung auch ohne Fax

Das fehlende Fax-Modul ist für viele Anwender auch deshalb zu verkraften, weil der Kyocera Ecosys M5526cdw/A trotzdem mit einem automatischen Vorlageneinzug (ADF) ausgestattet ist. Er fasst bis zu 50 Blatt und kann dank des integrierten Dual-CIS-Scanners sogar automatisch beidseitig scannen – eine eher seltene, aber oft wichtige Funktion.

Beim Farlblaser-Multifunktions-Drucker Kyocera M5526cdw/A ist ein ADF vorhanden, obwohl es kein Fax gibt. Ines Walke-Chomjakov

Weitere wesentliche Merkmale für den Büroeinsatz bleiben: So bringt der Kyocera Ecosys M5526cdw/A eine Papierkassette für maximal 250 Blatt sowie eine Universalzufuhr für bis zu 50 Blatt Papier mit. Dazu lässt sich das Farblaser-Multifunktionsgerät mit einer optionalen Papierkassette für 250 Blatt ausbauen. Die automatische Duplex-Druck-Einheit funktioniert sowohl für Drucke als auch Kopien. Dazu hat sich am Bedienpanel nichts geändert: Es kombiniert ein Touch-Display mit einem Zahlen-Tastenblock. Das erleichtert die Bedienung direkt am Farblaser-Multifunktions-Drucker erheblich. Im Test reagiert das Display rasch auf den Fingerdruck. Das Bedienmenü ist übersichtlich aufgebaut und bietet viele Funktionen, die im Büroeinsatz wichtig sind wie Scan-to-E-Mail. Für Erstanwender kann das Kyocera-typische Wording anfangs etwas befremdlich sein. Beispielsweise steht der Menüpunkt „Senden“ fürs Scannen.

Der Kyocera Ecosys M5526cdw/A bietet eine gute Schnittstellenauswahl mit USB 2.0, Gigabit-LAN und n-WLAN. Dazu gibt’s Wi-Fi Direct und die Unterstützung der Standards Apple Airprint und Mopria, die die Ansteuerung übers Smartphone oder Tablet erleichtern. Außerdem findet sich vorne am Druckergehäuse ein USB-Host-Anschluss, um Scans etwa auf einem Stick abzulegen oder ein dort gespeichertes Dokument auszudrucken.

Etwas mager für den Büroeinsatz fällt die Arbeitsspeicher-Ausstattung mit 512 MB aus. Immerhin lässt sich das RAM-Modus auf bis zu 1,5 GB aufrüsten. Auch das entspricht genau dem Ursprungsmodell ohne „A“-Zusatz.

Tempo – schnell im Drucken und Kopieren

Im Kyocera Ecosys M5526cdw/A werkelt ein Single-Pass-Druckwerk, das auf 26 Seiten pro Minute ausgelegt ist. Es kommt bei unserem 20-seitigen Textdokument so richtig in Fahrt und erledigt den Druckauftrag in bemerkenswert schnellen 39 Sekunden. Der Duplex-Modus bremst denselben Druckauftrag zwar auf 1:41 Minuten herunter, trotzdem kann sich auch dieses Ergebnis sehen lassen.

Im Farbdruck lässt die Geschwindigkeit nicht nach: Unser 12-Seiter aus Acrobat mit Bildern, Grafiken und Textpassagen liegt nach sehr flotten 39 Sekunden im Ausgabefach. Und auch aus dem Energiesparmodus, der sich per Taste am Bedienfeld aktivieren lässt, kommt der Farblaser-Multifunktions-Drucker schnell auf Betriebsmodus und benötigt für eine fertige Textseite nur 19 Sekunden.

Das hohe Drucktempo kommt auch dem Kopieren zugute: Fünf Schwarzweißkopien in Werkseinstellungen sind nach gerade einmal 20 Sekunden fertig, eine Farbkopie nach 12 Sekunden. Die guten Resultate hängen auch mit dem flotten Scanner zusammen: Im Test messen wir für eine A4-Vorschau 9 Sekunden, für einen Farbscan 12 Sekunden.

Qualität – Tendenz zu hoher Deckung

Dass die Stärke von Laserdruckern in der Textschärfe liegt, bestätigt sich erneut im Test des Kyocera Ecosys M5526cdw/A. Allerdings übertreibt der Testkandidat hier oft im Tonerauftrag. Unser Rat: Schalten Sie in den Tonersparmodus, der sich bei Kyocera „Eco Print“ nennt. Der Modus reicht sowohl im Drucken von Texten als auch von Bildern und Grafiken für den Alltag meist aus.

Im Test zeigt der Kyocera Ecosys M5526cdw/A eine Neigung zu einer etwas dunklen Farbgebung. Die Farben sind jedoch harmonisch abgestimmt und gehen nicht grundsätzlich zu Lasten von Details. Bei Grafiken und Tabellen werden Sie keine allzu hohen Defizite auf den Ausdrucken sehen. Bei Fotos mit Menschen können zu kalte und rote Farbtöne jedoch einen zu künstlichen Eindruck hervorrufen.

Genau wie die Ausdrucke haben auch die Kopien eine starke Tonerdeckung – gerade, wenn es sich um Graustufen handelt. Auf farbigen Kopien kommen kräftige Farben gut heraus, Pastelltöne sind jedoch teils verfremdet. Im Büroalltag wird das jedoch nicht allzu sehr ins Gewicht fallen. Das gilt auch für die Scantiefe. Sie lässt vergleichsweise schnell nach.

Wie bei Farblaser-Multifunktions-Druckern für den Büroeinsatz üblich lässt auch beim Kyocera Ecosys M5526cdw/A die Scanschärfe im Test schnell nach. Ines Walke-Chomjakov

Verbrauch – moderate Seitenpreise

Da es sich beim Kyocera Ecosys M5526cdw/A um eine Modell-Neuauflage handelt, kommt eine bewährte Tonergeneration zum Einsatz. Sie läuft unter der Kennung TK-5240x. Die Startertoner haben mit 1200 Seiten pro Farbe eine vergleichsweise hohe Reichweite. Das gilt auch für den Nachkaufsatz, bei dem der Schwarztoner auf 4000 Seiten, jeder Farbtoner auf 3000 Seiten ausgelegt ist. Die Folge: Die rechnerischen Seitenpreise fallen durchaus moderat aus – genauer: 1,9 Cent für die schwarzweiße und 11,3 Cent für die farbige Seite. Weitere Verbrauchsmaterialien müssen Sie erst einmal nicht erwerben. Die Trommel-Einheit des Kyocera Ecosys M5526cdw/A ist auf üppige 100.000 Seiten ausgelegt.

Ganz so sorglos sieht es beim Stromverbrauch dagegen nicht aus: Der Ausschalter geht bei Betätigung nur auf 0,4 Watt und trennt das Gerät damit nicht komplett vom Stromnetz – das ist gerade bei einem Gerät ohne Fax ein unnötiger Verbrauch. Die weiteren Strommesswerte sind dagegen eher unauffällig. So senkt sich der Bedarf im Energiesparmodus auf 1,9 Watt, im Standby liegt er bei 13,2 Watt.

Test-Ergebnisse Kyocera Ecosys M5526cdw/A Drucken (s/w): 1 Seite Text / 20 Seiten Text / 12 Seiten PDF 0:10 / 0:57 / 0:39 Minuten Drucken (Farbe): 12 Seiten PDF / 1 Seite Grafik / A4-Foto 0:42 / 0:11 / 0:21 Minuten Scannen: Farbe / Text / Vorschau / Graustufen 0:12 / 0:10 / 0:09 / 0:12 Minuten Kopieren (s/w): 5 Seiten / 1 Seite 0:20 / 0:07 Minuten Druckqualität s/w: Text / Grafik / A4-Foto gut / gut / gut Druckqualität Farbe: PDF / Grafik / A4-Foto gut / gut / befriedigend Buchstabenschärfe sehr scharf Farbtreue Drucker 10 von 24 Treffern Scanqualität: Gesamteindruck / Bildschärfe gut / noch scharf Kopierqualität: s/w / Farbe gut / befriedigend Seitenkosten s/w / Farbe 1,9 / 11,3 Cent Stromverbrauch: aus / Energiesparen / Betrieb 0,4 / 1,9 / 375 Watt