Prime Day: Smarte Beleuchtung von Govee stark reduziert

Wer anlässlich des Prime Day sein Zuhause smarter ausstatten möchte, sollte einen Blick auf die aktuellen Angebote von Govee werfen. Die Angebote gelten bis morgen und sind Prime-Mitgliedern vorbehalten. Der Smart-Home-Hersteller hat zahlreiche Produkte deutlich heruntergesetzt. Viele Produkte sind auf den Allzeit-Tiefstpreis reduziert. Alle Produkte lassen sich über Alexa oder Google Home steuern und unterstützen diverse Modi und Szenen. Wir haben die besten Angebote für Sie herausgesucht.

Govee LED Stehlampe für 104,99 Euro statt 149,99 Euro bei Amazon

Die Govee LED Stehlampe lässt sich überall im Haus einsetzen und kann sowohl für direkte als auch für indirekte Beleuchtung eingesetzt werden. Sie kann über die beiliegende Fernbedienung, über eine eigene App oder die Einbindung in Google Home und Alexa gesteuert werden.

Govee TV Beleuchtung für 58,49 Euro statt 77,99 Euro bei Amazon

Mit der Govee LED Hintergrundbeleuchtung können Sie Ihrem TV- und Gaming-Erlebnis eine neue Ebene verleihen. Mithilfe einer Kamera scannt das System das Bild Ihres Fernsehers und steuert die LED-Streifen, die rückseitig am Fernseher befestigt werden, an. Die Beleuchtung passt sich also automatisch dem dargestellten Bild an – sowohl von der Farbe, als auch von der Helligkeit. Besonders gut funktioniert dies, wenn Ihr Fernseher vor einer weißen Wand steht. Die Beleuchtung kann aber auch wie eine normale Lampe mittels der App oder Smart-Home-Steuerungen kontrolliert werden.

Govee RGBIC Pro LED Strip 5m für 34,39 Euro statt 42,99 Euo bei Amazon

Der LED-Strip 5M von Govee ist ein Allzweckmittel, dass Sie an jeder Stelle im Haushalt anbringen können. So können Sie Ihrem Kleiderschrank eine nette Hintergrundbeleuchtung verpassen oder sich eine Party-Beleuchtung anlegen. Die Beleuchtung ist per App, Alexa und Google Home ansteuerbar.

Govee Lichterkette außen, 15m für 59,99 Euro statt 79,99 Euro bei Amazon

Wenn Sie dagegen Ihren Außenbereich beleuchten möchten, sollten Sie dafür keine regulären Smart-Home-Lösungen verwenden. Diese sind meistens nicht wetterbeständig. Stattdessen können Sie eine Outdoor-Lösung wie die Govee Lichterkette verwenden. Sie ist 15 Meter lang und enthält 15 LEDs im Glühbirnen-Look. Die Steuerung funktioniert wie gewohnt über App, Alexa und Smart-Home.

Anlässlich zum Prime Day sind auch noch viele weitere Technik-Produkte von verschiedenen Herstellern im Angebot. Eine Übersicht über die besten Angebote finden Sie hier.