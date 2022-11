Asus ROG Rapture GT-AX6000 im Test: Leistungsstarker Gaming-Router

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro hohes WLAN-Tempo

schnelle USB-Transferrate

zwei 2,5-Gbit-Ports, zwei USB-Anschlüsse

umfangreiches Menü

Gehäuselogo mit wechselnden Farben Kontra teuer

hoher Stromverbrauch Fazit Der Gaming-Router Asus GT-AX6000 ist bei allen Tempo-Tests vorne dabei: Er bietet hohe WLAN-Geschwindigkeit über jede Frequenz und alle Entfernungen und eignet sich aufgrund der starken USB-Transferraten als NAS-Ersatz. Ebenfalls überdurchschnittlich ist seine Ausstattung mit zwei 2,5-GBit-Anschlüssen.

Dazu kommt ein umfangreiches Menü mit zahlreichen Einstellungen, die Spielern das Netzwerk-Tuning erleichtern – und das auffällige Gehäusedesign, mit dem der Router optimal zu Gaming-Rechner und -Peripherie passt.

Beim aufgerufenen Preis dürften aber selbst Gaming-Enthusiasten kurz schlucken – dazu kommen aufgrund des üppigen Stromverbrauchs noch hohe Betriebskosten.

Der Asus ROG Rapture GT-AX6000 ist eine Gaming-Router, da gibt es keinen Zweifel: Angefangen beim flachen, kantigen Gehäuse in Schwarz über die vier fetten externen Antennen mit rotem Designelementen bis hin zum ROG-Logo auf der Gehäuseoberseite passt der Wifi-6-Router optisch optimal zu jedem Gaming-Setup. Als besonderes Extra lassen sich für das Logo wechselnde Farbeffekte im Router-Menü über die Aura-RGB-Software von Asus festlegen.

Wer es noch außergewöhnlicher mag, greift zur EVA-Edition des Routers für knapp 600 Euro: Sein auffälliges Farbdesign in Lila und Grün passt zu anderen Gaming-Komponenten aus dieser speziellen Asus-ROG-Serie.

Hard- und Software für besseres Gaming

Auch bei Hard- und Software bietet der Asus GT-AX6000 zahlreiche Tuning-Optionen, die Games und Spiele-Rechner im Netzwerk beschleunigen sollen: Besonders einfach geht das, wenn Sie einen Spiele-Rechner oder eine Konsole an den Gaming Port (LAN1) des Routers anschließen, weil er dessen Daten dann bevorzugt überträgt.

Im Router -Menü lassen sich Farbeffekte für das ROG-Logo auf dem Gehäuse einstellen. Thomas Rau

Per Link Aggregation lässt sich der 2,5-GBit-WAN-Port mit einem Gigabit-LAN-Port bündeln, um für die schnellsten Internet-Tarife gerüstet zu sein. Oder Sie schließen zwei LAN-Ports zusammen, um darüber ein passendes NAS-System an den Router anzuschließen und die Zugriffe aus dem Heimnetz darauf zu beschleunigen. In den meisten Fällen dürfte diese Maßnahmen aber überflüssig sein, den mit einem 2,5-Gbit-WAN- und einem 2,5-Gbit-LAN-Port bietet der GT-AX6000 ohnehin schon sehr schnelle Anschlüsse.

Im Router-Menü finden sich weitere Optionen speziell für Online- und Netzwerkspiele: Über den Gear Accelerator legen Sie Gaming-Rechner fest, deren Traffic schneller übertragen wird, per Game Boost geht das für Spiele. Außerdem unterstützt der Router die Asus-Software ROG First/GameFirst V für Hardware aus der ROG-Serie, um die Latenz der Übertragung zu reduzieren. Port-Weiterleitungen für beliebte Spiele lassen sich anhand vorgefertigter Profile schnell einstellen. Und der Router gibt im Game Radar einen Überblick, welche Spiele-Server schnell erreichbar sind.

Auf der Rückseite finden sich zwei LAN-Ports für 2,5-Gbit-Tempo sowie vier Gigabit-LAN-Anschlüsse. Thomas Rau

Router-Einrichtung

Die vier beweglichen Antennen kommen per SMA-Anschluss an den Router – und lassen sich deshalb auch gegen optisch dezentere austauschen. Zum Einrichten ist das WLAN des Routers ab Werk geschützt, das Kennwort steht auf der Gehäuseunterseite. Für das Router-Menü fordert der Assistent eine neues Passwort.

Der GT-AX6000 bietet zahlreiche Einstellungen, um Netzwerk-Traffic von Spielen und Gaming-Hardware zu beschleunigen. Thomas Rau

Die WLAN-Übertragung lässt sich per WPA2, WPA3 oder dem gemischten Transition Modus verschlüsseln. Um das beste Tempo zu erreichen, müssen Sie im Menü dem Router erlauben, Funkkanäle mit einer Bandbreite von 160 MHz nutzen zu dürfen. Durch die notwendige Radarprüfung stehen sie erst nach rund zehn Minuten bereit, bis dahin arbeitet der GT-AX6000 über 5 GHz mit 80-MHz-Kanälen.

Die Top-Geschwindigkeit des Routers liegt bei 4800 MBit/s über 5 GHz und bei knapp 1200 MBit/s über 2,4 GHz – deswegen ordnet ihn Asus in die Tempoklasse AX6000 ein. Wie alle schnellen Router, hat er aber das Problem, dass ihm die passenden Gegenstellen fehlen, um sein Maximaltempo abzurufen: Denn fast alle WLAN-Clients derzeit arbeiten mit zwei MIMO-Streams, während der GT-AX6000 über 5 GHz vier MIMO-Streams zur Übertragung nutzen kann.

Daher sind bei einer direkten Verbindung nur bis zu 2400 MBit/s möglich, wie in unserem Test mit dem Notebook Lenovo Legion Pro 5 und dessen WLAN-Modul Intel AX211. Wer im Heimnetz viele Geräte mit Multi-User-MIMO hat, profitiert von den zusätzlichen Streams, weil der Router dann an mehrere Clients gleichzeitig übertragen kann, was das Transfertempo im gesamten Netzwerk erhöht.

Test WLAN-Tempo

Im Test mit 5 GHz und einer kurzen Messdistanz von drei Metern zwischen Router und WLAN-Client, gehört der GT-AX6000 zu den schnellsten Wifi-6-Routern: Er überträgt im Schnitt knapp unter 1600 MBit/s.

Beim WLAN-Tempo platziert sich der Asus-Router in jedem Test in der Spitzengruppe. Thomas Rau

Sehr gut macht er seine Sache auch über 2,4 GHz: Er schafft 223 MBit/s über die Kurzstrecke. Dabei nutzt er einen 20-MHz-Kanal, um Störungen benachbarter WLANs zu minimieren.

Über die lange Messdistanz von rund 30 Metern hält der GT-AX6000 dieses hohe Leistungsniveau: Auf der 5-GHz-Frequenz erreicht er mehr als 200 MBit/s, über 2,4 GHz sind es knapp 60 MBit/s – beide Ergebnisse liegen im Spitzenfeld bei Wifi-6-Routern.

Test USB-Transferrate

Der Asus-Router besitzt zwei USB-Anschlüsse – einen mit 3.0- und einen mit 2.0-Tempo. Der schnellere Port empfiehlt sich für die Verbindung zu USB-Speicher wie Stick oder Festplatte: Dessen Daten kann der GT-AX6000 wie ein NAS-System allen Geräten im Heimnetz zugänglich machen. An den langsameren USB-Anschluss lässt sich ein Drucker anschließen, auf den dann ebenfalls die Heimnetz-Clients zugreifen können.

Dank der starken Quad-Core-CPU liefert der Router auch hohe USB-Transferraten. Thomas Rau

Wir messen die USB-Transferrate mit einer externen SSD am USB-3.0-Port: Im diesem Test schafft der Asus-Router 155 MB/s beim Lesen und 130 MB/s beim Schreiben – wiederum Top-Werte.

Test der Leistungsaufnahme

Die Kehrseite der starken WLAN- und USB-Leistung ist der hohe Stromverbrauch des GT-AX6000: Er liegt zwischen 11 und 18 Watt. Damit gönnt sich der Asus-Router mehr als die meisten Tri-Band-Geräte oder WLAN-Router mit Modem. Bei einer mittleren Leistungsaufnahme von 13 Watt verursacht der GT-AX6000 damit jährliche Betriebskosten von über 50 Euro, wenn ein Strompreis von 45 Cent pro Kilowattstunde zugrunde gelegt wird.

Router-Menü: Viele Einstellungen für Netzwerk-Profis

Neben den erwähnten Gaming-Einstellungen bietet das Router-Menü auch andere Optionen, die über das Angebot anderer Router hinausgehen: Er lässt sich zum Beispiel als VPN-Server für die Protokolle PPTP, OpenVPN und IP Sec einrichten. Per VPN Fusion können Sie gleichzeitige Verbindungen zu unterschiedlichen VPN-Servern aufbauen und diesen jeweils bestimmte Clients im Heimnetz zuweisen.

Im Router-Menü sehen Sie für bestimmte Spiele die Gaming-Server mit den niedrigsten Pings. Thomas Rau

Die Option „WLAN Radar“ erfasst, welche Funkkanäle der eigene Router und benachbarte WLANs belegen und hilft damit, Signalstörungen aus dem Weg zu gehen. Außerdem soll sie auf Probleme bei der WLAN-Übertragung hinweisen, indem zum Beispiel die Anzahl verlorener Datenpakete protokolliert wird. Allerdings ist dieses Tool kompliziert zu bedienen und die meisten Analyseoptionen liefern kein Ergebnis. Außerdem lässt sich der Router mithilfe einer passenden Skill über Alexa-Sprachbefehle steuern.

Die Vielzahl der Einstellungen macht das Menü unübersichtlich, bietet aber Netzwerk-Profis auch eine große Spielwiese zum Ausprobieren.

Asus GT-AX6000: Testergebnisse Firmware 3004_386_49556 WLAN-Tempo (MBit/s): 5 GHz, kurze Distanz 1590 WLAN-Tempo (MBit/s): 5 GHz, lange Distanz 209 WLAN-Tempo (MBit/s): 2,4 GHz, kurze Distanz 223 WLAN-Tempo (MBit/s): 2,4 GHz, lange Distanz 59 Leistungsaufnahme in Watt (2 Verbindungen ohne Übertragung) 11,2 Leistungsaufnahme in Watt (WLAN-Übertragung 5 GHz) 18 USB-Transferrate in MB/s (Lesen, 400 MB) 155 USB-Transferrate in MB/s (Schreiben, 400 MB) 130 Latenz (ms), Durchschnitt über 5 Messungen 19