Beurer Luftreiniger am Prime Day mit 67 Prozent (!) Rabatt

Die Raumluft ist oft durch Staubpartikel, Pollen, Tierhaare oder auch schädliche Gase verschmutzt und erschwert so besonders Allergikern oder Asthmatikern das Leben. Der LR 500 kann diese belastenden Stoffe aus der Luft filtern und so das Wohlbefinden steigern. Am Prime Day gibt es den Luftfilter besonders günstig.

Beurer LR 500 Luftreiniger für 149,99 statt sonst 459,99 Euro kaufen

Saubere Luft gibt es ganz automatisch

Mit seinem dreischichtigen Filtersystem entfernt der LR 500 unter anderem Pollen, Staub, Haare, Gase, Gerüche und sogar verschiedene Bakterien und Viren aus der Raumluft. Die Filterleistung gibt der Hersteller Beurer mit 99,95 Prozent an. Die Steuerung und Überwachung der Raumluft lässt sich ganz einfach per FreshHome-App steuern. Der PM-2.5-Sensor erkennt Feinstaub bis 2,5 μm. Geeignet ist der LR 500 für Räume bis zu 106 Quadratmeter. Der Luftreiniger besitzt vier manuelle Leistungsstufen, einen Turbomodus und Automatikfunktionen, um die Reinigungsleistung an die Luftqualität anzupassen. Praktisch sind die 24-Stunden-Timerfunktion sowie Anzeige von Luftqualität, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.

