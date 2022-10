Prime Day: Fritzbox 7590 AX und Repeater 3000 konkurrenzlos günstiger

Zwei begehrte Klassiker von AVM gibt es nur heute und morgen nur für Prime-Mitglieder unschlagbar günstig: Die beste Fritzbox von AVM und einen bewährten Repeater.

Fritzbox 7590 AX hier deutlich günstiger kaufen

Bei der Fritzbox handelt es sich um das Modell 7590 AX, unseren Testbericht finden Sie hier. Das ist die leistungsfähigste Fritzbox, die AVM für DSL-Anschlüsse anbietet. Der Unterschied zur Fritzbox 7590 ohne den Zusatz “AX”: Die Fritzbox 7590 AX unterstützt das neue schnellere Wifi 6. Dafür besitzt das neue Modell acht WLAN-Antennen, die theoretisch bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz-Band und 1.200 MBit/s bei 2,4 GHz erzielen. Damit sollten mehrere parallel laufende 4K-Streams, Gaming, Homeschooling sowie das Arbeiten im Homeoffice mit vielen Videokonferenzen und Cloud-Anwendungen kein Problem sein. Am meisten dürften also Nutzer, die mehrere Videostreams gleichzeitig stemmen müssen, von der neuen Fritz Box profitieren. Zudem sorgt die Fritz Box 7590 AX für entspannte Gemüter, wenn die Kinder bereits Videos streamen, während die Eltern noch beruflich an Videokonferenzen teilnehmen müssen.

Die Fritz Box 7590 AX unterstützt VDSL-Supervectoring, womit eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s möglich ist. Die Ausstattung umfasst wie gehabt WLAN Mesh, DECT-Basisstation für Smart-Home-Anwendungen und Schnurlostelefone sowie Anschlüsse für vorhandene Festnetztelefone. Eine Firewall, Kindersicherung, VPN und WLAN-Gastzugang gehören ebenfalls zum Funktionsumfang. Der Router besitzt vier Gigabit-LAN-Ports. Sowohl die Gigabit-LAN-Ports als auch Wi-Fi 6 sind vollständig abwärtskompatibel.

Die UVP für die Fritzbox 7590 AX betrug bei deren Erscheinen Ende Mai 2021 269 Euro.

Amazon verkauft die Fritzbox 7590 AX jetzt nur für Prime Mitglieder für 214,99 Euro statt des letzten Preises von 249 Euro. Laut unserem Preisvergleich ist das konkurrenzlos günstig.

Fritz Repeater 3000 hier günstiger kaufen

Falls Sie das WLAN-Netzwerk, das Ihre Fritzbox aufspannt, noch erweitern wollen, dann ist der AVM Fritz Repeater 3000 dafür das geeignete Werkzeug.

Der Repeater funkt mit drei Funkeinheiten und unterstützt natürlich Mesh. Die maximalen theoretischen Durchsatzraten sind laut AVM folgende: 400 MBit/s bei 2,4 GHz (2×2); 866 MBit/s bei 5 GHz (2×2) und 1733 MBit/s bei 5 GHz (4×4). Zwei Gigabit-LAN-Ports besitzt er ebenfalls. Der Fritz Repeater 3000 bietet auch Band Steering inklusive Idle Steering (11v, 11k) für schnelleren Wechsel des Frequenzbands für Smartphones oder Tablets. Unseren Testbericht zum Fritz Repeater 3000 können Sie hier nachlesen.

Die UVP betrug für den Fritz Repeater 3000 bei dessen Erscheinen Ende des vierten Quartals 2018 129 Euro. Zuletzt kostete dieser Repeater auf Amazon 107,98 Euro. Heute und morgen bekommen ihn Prime-Kunden für nur 99,99 Euro. Laut unserem Preisvergleich ist das konkurrenzlos günstig.

Der Prime Day läuft noch bis morgen. Eine Übersicht über die besten Deals finden Sie hier.