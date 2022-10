Telefonspam: Die aktuell 10 nervigsten Rufnummern

Täglich werden unzählige Verbraucher von Telefonbetrügern mit Spamanrufen belästigt. Clever Dialer, ein Anbieter von Spamschutz-Lösungen für Telefone, hat am Montag die Top 10 der Rufnummern veröffentlicht, von denen im September 2022 die meisten Telefonspam-Anrufe ausgingen.

Berliner Rufnummer auf Platz 1 der Telefonspammer

Auf dem ersten Platz landet im September erneut die Berliner Telefonnummer 03016637169, bei der die Anrufer mit einer Gewinnspiele-Masche versuchen, die Angerufenen hereinzulegen. 19,08 Prozent aller bei Clever Dialer registrierten Telefonspam-Anrufe gingen auf das Konto dieser Rufnummer.

Auf dem zweiten Platz landet mit 16,09 Prozent die Mobilfunknummer 015215173526, hier werden die Angerufenen mit angeblichen Reisegutscheinen und Lottogewinnen dazu aufgefordert, ihre privaten Daten preiszugeben, um sie dann damit in eine Kostenfalle zu locken. So berichtet ein Betroffener beispielsweise:



„Angeblich hätte meine Tochter Lotto gespielt. Sechs Monate lang würden jetzt 1200 € von ihrem Konto abgebucht werden.“

Registriert wird, dass die Telefonspammer immer aggressiver vorgehen. So berichten Betroffene darüber, dass sie von den Spammern beleidigt oder sogar angeschrien werden. Wie etwa bei Anrufen von der Rufnummer 04029996106, bei der ebenfalls eine Kostenfalle lauert. Hier berichtet beispielsweise ein Betroffener:

„Callcenter, das einem eine Versicherung andrehen will. Wird unverschämt am Telefon, wenn man darauf hinweist, dass man niemals eine Anfrage gemacht hat und wird immer lauter und schreit einen an. Einfach nur unverschämt und frech. Wenn man auflegt, wird sofort wieder angerufen und weiter auf einen eingebrüllt. Kandidat für Sperrliste – und zwar sofort!“

Die komplette Top 10 der Spam-Telefonnummern im September 2022

Platz Vorwahl Nummer Typ 1 +49 03016637169 Andere 2 +49 015215173526 Kostenfalle 3 +49 069244375048 Andere 4 +44 +442920028363 Kostenfalle 5 +49 015210126963 Gewinnspiel 6 +49 06966102716 Andere 7 +49 04029996106 Kostenfalle 8 +49 01782482471 Gewinnspiel 9 +49 04042237949 Andere 10 +49 045033568906 Andere

So wehren Sie sich gegen Telefonspam

Wie Sie sich gegen Telefonbetrug wehren können, erläutern wir in diesem Beitrag: So wehren Sie sich gegen Telefon-Spam. Wie Sie auf der Fritzbox mit Tellows einen Anrufschutz einrichten können, erfahren Sie in diesem Artikel:

