Die besten Tastatur-Shortcuts für Youtube

Auf vielen Webseiten können Sie Tastenkombinationen verwenden, um die Bedienung zu beschleunigen und zu erleichtern. Meist sind diese aber nicht offensichtlich. Daher finden Sie in der nachfolgenden Tabelle die wichtigsten Tastatur-Hotkeys für Youtube, die einiges an Zeit sparen.

Um die Shortcuts verwenden zu können, müssen Sie nur die Youtube-Webseite aufrufen und ein Video starten. Schauen Sie sich dazu auch gerne auf unserem PC-WELT-Kanal um. Sobald das Video läuft, können Sie es zum Beispiel mit einem Tipp auf die Taste “f” im Vollbild ansehen. Tippen Sie auf die Leertaste oder auf die Taste “k”, dann können Sie das Video pausieren beziehungsweise erneut starten.

Sie können das Video auch durchskippen, indem Sie beispielsweise eine Zahlentaste drücken. Mit der “4” springen Sie gleich zu 40-Prozent-Punkt des Videos. Mit der “9” gelangen Sie zu 90 Prozent und so weiter. Und wenn Sie einen Screenshot von einer ganz bestimmten Stelle machen möchten, dann pausieren Sie das Video zum Beispiel über “k” und gehen Sie die einzelnen Frames über “,” und “.” durch.

Aktion Shortcut Vollbild f Kinomodus t Miniplayer i Miniplayer/Vollbild schließen ESC Stummschalten m Play/Pause k | Leertaste 10 Sekunden zurück j 10 Sekunden vor l 5 Sekunden zurück Pfeiltaste links 5 Sekunden vor Pfeiltaste rechts Vorheriges Kapitel STRG + Pfeiltaste links Nächstes Kapitel STRG + Pfeiltaste rechts Vorheriges Video P (Umschalt + p) Nächstes Video N (Umschalt + n) Vorheriger Frame (bei Pause) , Nächster Frame (bei Pause) . Wiedergabegeschwindigkeit verlangsamen ; Widergabegeschwindigkeit erhöhen : Zu bestimmten Zeitpunkt springen (Zahl steht für Prozent, etwa 5 für 50 %) 0 bis 9

Manche Shortcuts können Sie auch auf andern Webseiten anwenden. Teils können Sie auch auf andern Videoportalen das Video über “f” im Vollbild anzeigen. Und oft steht “m” auch in anderen Programmen fürs Stummschalten. In diesem Artikel verraten wir Ihnen die wichtigsten Hotkeys & Shortcuts für Windows. Und in diesem Artikel verraten wir Ihnen, wie Sie versteckte Filme und Serien auf Netflix finden. Zwar benötigen Sie hierfür keine Shortcuts, aber Netflix-Codes.