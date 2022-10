Corsair K100 Air Wireless RGB: Ultraflache Mechanik-Tastatur zum hohen Preis

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro hochwertige, minimalistische Ausführung

extra Makro- und Multimedia-Tasten

innovative, knackige Schalter vom Typ Cherry MX Ultra Low Profile Tactile

vielfältige Anschlussmöglichkeiten Kontra sehr teuer

nur taktile Schaltcharakteristik Fazit Wie sich im Test der Corsair K100 Air Wireless RGB herausstellt, handelt es sich um eine Gaming-Tastatur für alle, die ein edles, geradliniges Design zu schätzen wissen, aber nicht auf einen vielfältigen Funktionsumfang und das mechanische Tippgefühl dank der Schalter des Typs Cherry MX Ultra Low Profile Tactile verzichten möchten.

Die maximale Leistung gibt’s aber nur im kabelgebundenen Betrieb. Außerdem sollten sich Käufer sicher sein, dass ihnen ein derart dünnes Profil überhaupt zusagt – etwas Eingewöhnung ist definitiv nötig. Letztendlich lässt sich Corsair die Premiere teuer bezahlen: Die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich auf rund 300 Euro. Ein zu hoher Preis, der hoffentlich bald fällt, wenn mehr Tastaturen mit den flachen Schaltern auf den Markt kommen.

Die Corsair K100 Air Wireless RGB erhält den PC-WELT-Award “Innovative Technik”. IDG

Wir haben die mechanische Gaming-Tastatur Corsair K100 Air Wireless RGB im Test, die an der dünnsten Stelle lediglich elf Millimeter in der Höhe misst. Dennoch kommen Gamer in den Genuss vollmechanischer Schalter aus deutscher Produktion, drei Verbindungs-Modi und einem minimalistischen Design. Günstig wird das aber alles nicht.

Corsair K100 Air Wireless RGB: Dünne Edel-Tastatur für Gamer

Die Corsair K100 Air Wireless RGB ist vor allem eins: flach! Mit den Abmessungen 437 x 156 x 17 Millimeter (L x B x H) und sogar nur elf Millimetern an der dünnsten Stelle zählt die K100 Air zu den wohl flachsten mechanischen Desktop-Tastaturen auf dem Markt. Diesen Formfaktor muss man allerdings auch mögen, denn nicht jeder kann sich mit dem niedrigen Profil anfreunden.

An der dünnsten Stelle ist die K100 Air nur elf Millimeter hoch. Corsair

Der Rahmen des Keyboards besteht aus Aluminium, die Oberplatte hat der Anbieter in einem gebürsteten Finish ausführen lassen. Das Design weist die Corsair K100 Air Wireless RGB klar als Teil der K-Reihe aus, aber dank des Profils wirkt dieses Modell noch minimalistischer und edler als die üppigeren Kollegen.

Mediensteuerung und vielfältige Verbindungsmodi

An der rechten oberen Ecke der Corsair K100 Air Wireless RGB befindet sich eine dedizierte Mediensteuerung inklusive hochwertiger Aluminiumwalze mit strukturierter Oberfläche. Das erlaubt eine bequeme, intuitive Kontrolle über multimediale Inhalte, die wir nur sehr begrüßen können.

Trotz des überaus flachen Formats spendiert Corsair eine dedizierte Multimedia-Steuerung und Makrostasten darunter. Corsair

Direkt darunter integriert Corsair vier Makrotasten, die sich beliebig komplex programmieren lassen, beispielsweise mit dem Start einer Anwendung, Tastenkombinationen oder ausgefeilten Tastensequenzen – Makros eben. Die vier Tasten dienen aber auch zur Umschaltung der Tastatur-Anbindung. Per Knopfdruck lässt sich hier zwischen der Funk-Technik Slipstream Wireless und den bis zu drei gekoppelten Bluetooth-Geräten wechseln.

Slipstream Wireless wird über 2,4-GHz-Funk realisiert und setzt den Anschluss eines USB-Nano-Dongles voraus, ermöglicht so aber eine eSports-taugliche Drahtlosanbindung von nahezu unter einer Millisekunde. Der integrierte Controller sorgt dabei für eine stets störungsfreie Frequenz. Im Test konnten wir deshalb auch keine Latenzen oder Verbindungsabbrüche feststellen. Übrigens lässt sich der USB-Empfänger in die Rückseite der Corsair K100 Air Wireless RGB einstecken, um ihn sicher zu verstauen.

Die Corsair K100 Air Wireless RGB lässt sich kabellos via Slipstream oder Bluetooth betreiben, sowie kabelgebunden über USB. Corsair

Der integrierte Akku lässt sich über das mitgelieferte, komplett abnehmbare sowie gesleevte USB-C-Kabel aufladen, bei eingeschalteter RGB-Beleuchtung sind hier locker um die 50 Stunden Laufzeit möglich. Ohne aktiven LEDs sollen es dann bis zu 200 Stunden sein! Selbstverständlich lässt sich während des Ladevorgangs weiterzocken.

8.000 Hertz Polling-Rate nur über Kabel

Bluetooth ist in der Version 4.2 vorhanden, aber eher weniger für reaktionsschnelle Games geeignet. Dafür lässt sich die Corsair K100 Air Wireless RGB mit bis zu drei Geräten koppeln, die Umschaltung ist dank der dedizierten Tasten auch schnell erledigt. Im Kabelbetrieb lässt sich die K100 Air neben dem PC auch am Mac, den Xbox- und Playstation-Konsolen nutzen. Aber die Verarbeitungs-Technik Axon, die unter anderem für eine Polling-Rate von 8.000 Hertz und damit für theoretisch flottere Erfassung von Tasteneingaben sorgt, ist nur über Kabel verfügbar.

Cherry MX Ultra Low Profile Tactile: nur 3,5 Millimeter hoch

Die Corsair K100 Air Wireless RGB ist mit den mechanischen Schaltern des Typs Cherry MX Ultra Low Profile Tactile ausgestattet, womit sie die erste Gaming-Tastatur auf dem Markt ist, die die eigentlich für Notebooks konzipierten Switches nun auch im Desktop-Bereich einsetzt. Mit einer Höhe von nur 3,5 Millimetern sind die hauptverantwortlich für das niedrige Profil der K100 Air.

Die mechanischen Schalter vom Typ Cherry MX Ultra Low Profile Tactile sind nur 3,5 Millimeter hoch. Cherry

Das Schalter-Design wurde von Cherry komplett neu entwickelt und erinnert im ersten Moment etwas an die verrufenen Butterfly-Schalter von Apple. Doch beim MX Ultra Low Profile befindet sich mittig eine vorgespannte Feder, die die zweiteilige Tastenkappenaufnahmen aus Edelstahl nach dem Tastendruck wieder zurückfedern lässt. Beim Herunterdrücken wird der sogenannte Gold-Crosspoint-Kontakt betätigt, der über zwei mit Gold beschichtete Kontaktpunkte den Schaltkreis schließt und so letztendlich die Eingabe ans System weiterleitet.

Die Einzeltele des Cherry MX Ultra Low Profile Tactile zeigen, wie komplex der Tastenschalter aufgebaut ist. Cherry

Die Schaltcharakteristik ist taktil, also mit spürbarem Widerstand, aber ohne hörbaren Klick. An Kraft sind 65 Gramm und ein Schaltweg von nur 0,8 Millimetern nötig, um den Tastendruck auszulösen. Durchdrücken lässt sich die Taste aber noch um einen weiteren Millimeter, was Cherry „ergonomischen Nachlauf“ nennt. Genau das sorgt für das klassische, mechanische Tippgefühl. Insgesamt lässt sich der Flachschalter in Sachen Charakteristik am ehesten mit dem MX Brown vergleichen. Über die Lebensdauer schweigt sich der Hersteller allerdings aus, die Lösung soll nach eigenen Angaben aber „selbst nach millionenfachen Tasteneingaben“ garantierte „Zuverlässigkeit und Präzision“ bieten. Dafür könnte unter anderem auch die Herstellung und Qualitätskontrolle im deutschen Werk in Auerbach in der Oberpfalz sorgen.

Knackiges, präzises Tippen

Die Cherry-MX-Schalter bieten ein überraschend frisches Tippgefühl: Der kurze Auslöseweg und der taktile Schaltpunkt vermitteln hohe Präzision und knackige Eingaben, die sich mit herkömmlichen mechanischen Switches kaum vergleichen lassen. Allerdings ist auch etwas mehr Kraft nötig. Das vermeidet zwar Fehleingaben, aber zehrt auch etwas an der Schreib-Ausdauer. Das Tasten-Layout der Corsair K100 Air Wireless RGB ist im Chiclet- oder Insel-Design ausgeführt, sprich jede Taste hat um sich herum noch einen gewissen Freiraum.

Man liebt oder hasst es: Gaming oder Arbeiten auf einer flachen Tastatur. Corsair

Besonders erwähnenswert: Die flachen Tastenkappen sitzen bombenfest auf den Schaltern und lassen sich auch nur an einer Ecke betätigen, da die zweiteilige Tastenkappenaufnahmen für eine gleichmäßige Betätigung über die gesamte Fläche des Tastenknopfes sorgen. Ebenfalls gleichmäßig ist die Ausleuchtung der Tasten, da sich die RGB-LEDs aufgrund der Schalterbauweise mittig unter dem Switch einsetzen lassen. Die RGB-Effekte und Tastenprogrammierungen lassen sich in der iCue-Software erstellen und feintunen sowie direkt auf dem Onboard-Speicher sichern. Damit bleiben die Einstellungen auch an anderen Geräten bestehen.

Egal ob wir schnelle Shooter gezockt oder einfach nur viel geschrieben haben, die Corsair K100 Air Wireless RGB erwies sich in unseren Tests immer als zuverlässig und angenehm zum Tippen. Wer aber auf der Suche nach einer linearen Schaltcharakteristik ist, der ist hier leider falsch. Denn der taktile Punkt ist sehr ausgeprägt – und auch das muss man mögen.