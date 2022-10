Google Pixel 7 und 7 Pro mit Top-Tarif bei O2 bestellen und Extras im Wert von 429 Euro abstauben

Die neue 7er-Serie des Pixel-Smartphones von Google ist seit dem 6. Oktober in Deutschland zu haben. Sowohl das Google Pixel 7 als auch das Google Pixel 7 Pro kommen mit dem brandneuen Android 14 und einer Top-Ausstattung. Wer sich bei O2 bis zum 17. Oktober für das Google-Smartphone in Kombination mit einem Mobilfunkvertrag entscheidet, erhält die Pixel Buds Pro beziehungsweise die Pixel Smartwatch ohne Mehrkosten dazu.

Google Pixel 7 mit Vertrag ab 34,99 Euro im Monat

Google Pixel 7: Tolle Technik im schicken Gehäuse

Das Pixel 7 besitzt ein 6,3-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel sowie einer Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz. Angetrieben wird das Google-5G-Smartphone vom hauseigener Tensor-G2Prozessor. Ihm zu Seite stehen acht Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 128 GB beziehungsweise 256 GB interner Speicher. Beim Kamerasystem setzt Google auf die Kombination 50-MP-Weitwinkelkamera und 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv. Dazu kommt die 10,8-Megapixel-Frontkamera mit 92,8-Grad-Ultraweitwinkel-Sichtfeld. Der Akku mit 4.355 mAh soll Nutzer locker über den Tag bringen. Mit dem passenden 30-Watt-USB-C-Ladegerät ist der Akku in etwa 30 Minuten auf ca. 50 Prozent seiner Gesamtkapazität aufgeladen. Mit Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC und Google Cast ist das Pixel 7 in Sachen Konnektivität auf dem aktuellen Stand der Technik.

Google Pixel 7 Pro: Top-Leistung und 1a-Ausstattung

Das optimierte Design von Google Pixel 7 Pro überzeugt mit poliertem Aluminium und modernen, eleganten Farben. Und das Beste: Es besteht unter anderem aus recyceltem Material. Das 6,7 Zoll große Smooth Display von Google Pixel 7 Pro passt sich selbstständig auf bis zu 120 Hz an und bietet so eine flüssigere, schnellere Leistung. Dank Google Tensor G2-Prozessor und 12 GB Arbeitsspeicher ist es schnell und sicher, überzeugt mit beeindruckender Akkulaufzeit (5.000 mAh) und der bisher besten Pixel-Kamera. Das Google Pixel 7 Pro bietet ein spezielles 5-fach-Teleobjektiv und einen 30-fach-Super-Resolution-Zoom für hochwertige Fotos aus der Ferne. Das überarbeitete Ultraweitwinkelobjektiv bietet ab sofort den Makrofokus. Der intelligente Akku hält bis zu 24 Stunden durch. Mit dem Extrem-Energiesparmodus ist das Smartphone sogar bis zu 72 Stunden in Betrieb. Für bestmögliche Verbindungen sind Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC und Google Cast an Bord.

O2-Tarif abschließen und Geschenke bis 429 Euro erhalten

In Kombination mit dem Mobilfunkvertrag O2 Free M mit 20 GB Inklusivvolumen kostet das Google Pixel 7 Pro nur 34,99 Euro monatlich bei einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten. Neben der Anzahlung für das Gerät (1 Euro) werden 39,99 Euro Anschlusspreis und 4,99 Euro Versand fällig. Das entspricht einmaligen Kosten von 45,98 Euro. Dem Gegenüber stehen 100 Euro Wechselbonus bei der Mitnahme der bisherigen Rufnummer vom aktuellen Anbieter. Mit dabei sind die Pixel Buds Pro, die bei Google sonst 219 Euro kosten.

Für fünf Euro mehr im Monat (39,99 Euro) bekommen Sie das Google Pixel 7 Pro mit der Pixel Watch im Wert von 429 Euro.

Tipp: Für 39,99 Euro beziehungsweise 44,99 Euro gibt es das Google Pixel 7 / 7 Pro auch im O2-Grow-Tarif mit 40 GB Volumen. Der Clou dabei: Ab dem zweiten Vertragsjahr gibt es für jedes Jahr 10 GB mehr Volumen. Das läuft so lange weiter, bis Sie den Vertrag kündigen. Beim O2 Grow-Tarif mit dabei sind 5G und O2 Connect, sodass Sie mit Highspeed online sind und von einer zweiten SIM-Karte mit derselben Telefonnummer profitieren.

Ausgeliefert werden die Pixel-Smartphones inklusive der Hardware-Geschenke ab dem 13. Oktober 2022.

