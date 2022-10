Pixel Watch endlich vorgestellt – erste Google-Smartwatch

Zusammen mit den beiden neuen Smartphones Pixel 7 und Pixel 7 Pro hat Google auch seine erste Smartwatch präsentiert: die Google Pixel Watch. Google selbst hat schon vor Wochen den Preis und das Design verraten, jetzt kennen wir aber alle Details inklusive den Preisen.

Google Pixel Watch bei Amazon ansehen

Design der Google Pixel Watch

Die Pixel Watch sieht sehr minimalistisch aus. Sie ist rund und hat an der Seite eine Krone – dadurch könnte man sie auch mit einer klassischen Armbanduhr verwechseln. Die Uhr kommt in vier Varianten, die sich an den Farben der Pixel-7-Geräte orientieren. So gibt es das Edelstahlgehäuse in Schwarz, Silber oder Gold jeweils mit einem passenden Armband bzw. zwei verschiedenen Armbändern bei der silbernen Version.

Features der Pixel Watch

Auf der Pixel Watch läuft Googles eigenes System WearOS. Sie können mit der Uhr Ihre Herzfrequenz messen, Ihren Schlaf tracken und allgemein Ihre Gesundheitswerte prüfen sowie Ihre Workouts aufzeichnen und Statistiken abrufen. Sie können aus 40 verschiedenen Trainingsmodi auswählen. Bei der Aktivitätsaufzeichnung kommt das aufgekaufte Unternehmen Fitbit ins Spiel. Es gibt auch die Funktion “Aktivzonenminuten”, durch die Sie noch besser die Intensität Ihres Trainings einschätzen können. So wissen Sie genau, wann Sie noch mehr Gas geben müssen, um Ihre Ziel effektiv zu erreichen.

Außerdem bietet die Pixel Watch eine Unfallerkennung, die ab Winter auch bei uns verfügbar sein wird. Dank Google Maps auch mit der Uhr navigieren oder per Google Wallet mobil an der Ladenkasse Ihre Einkäufe bezahlen. Die Uhr unterstützt darüber hinaus den Google Assistant, den Sie über “Hey Google” erreichen.

Die Pixel Watch ist wasserdicht, Sie brauchen also keine Angst im Regen zu haben. Sie können mit Uhr auch schwimmen und tauchen, sie hält dem Druck auch bei einer Wassertiefe von biszu 50 Metern stand.

Die Pixel Watch können Sie auch als Fernzugriff für Ihre Kamera verwenden.

Google gibt eine Akkulaufzeit von 24 Stunden an. Sie müssen Ihre Uhr voraussichtlich also jeden Tag aufladen.

Preis und Verfügbarkeit

Google Pixel Watch bei Amazon ansehen

Die Google Pixel Watch ist ab dem 13. Oktober verfügbar. Die Wi-Fi-Variante kostet 379 Euro UVP, die LTE-Version bekommen Sie für 429 Euro.